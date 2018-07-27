Для кого опасно кровавое лунное затмение

В ночь на 28 июля ожидается сразу два редких астрономических явления. Речь идет о самом длительном полном лунном затмении XXI века и так называемом великом противостоянии Марса.

Астрологи предупреждают, что лунные затмения могут отражаться на здоровье человека. В связи с тем, что возрастает поток льющейся с небес энергии, растет и эмоциональность, психика испытывает нагрузку.

В такие дни, по словам специалистов, избыток эмоций лучше всего нейтрализовать. Для этой цели вполне годятся сон или какая-нибудь спокойная деятельность. Кроме того, в это время у некоторых людей обостряются хронические заболевания.

Луна войдет в тень в 21:24 мск. Продлится затмение до 01:19. Во время полной фазы спутник Земли приобретет багрово-красный оттенок.

Публикация от Oleg Artemyev (@olegmks) 26 Июл 2018 в 1:06 PDT

Наблюдать явления можно будет практически на всей территории России. Особенно хорошо затмение будет видно на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале около полуночи, а также в европейской части страны.

В Москве полная луна появится над юго-восточным горизонтом после 21:00, а в 22:00 вслед за ней – ярко-красный Марс. Максимальной фазы затмение достигнет к 23:30.

27 июля 2018 года произойдёт невероятное лунное затмение pic.twitter.com/VTKzRsXxJn — ♏️Tatiana (@martaprelmay21) 23 июля 2018 г.

"Луна начнет отползать в тень земли еще до своего восхода, и она будет восходить кровавой, темно-коричневого цвета… 28-го числа будет великое противостояние Марса. Марс подойдет очень близко к Земле и будет находиться недалеко от Луны", – цитирует старшего научного сотрудника, кандидата физико-математических наук, пресс-секретаря института прикладной астрономии РАН Николая Железнова НСН. Одновременно полное лунное затмение и великое противостояние Марса случается раз в 25 тысяч лет.