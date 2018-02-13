15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения

15 февраля 2018 года произойдет солнечное затмение. Это событие почувствуют на себе представители всех знаков Зодиака.

Как рассказала Dni.Ru астролог Таша Игошина, затмение будет частичным. Оно начнется вечером в 21.55 по московскому времени и закончится в 01.47 ночи. Его влияние почувствуют все, но сильнее всего оно отразится на людях, имеющих в своих натальных картах планеты с 25° по 30° фиксированных знаков: Водолей, Лев, Телец, Скорпион. Необходимо запомнить: все, что входит или разрушается в дни затмения (за 3 дня до и 3 дня после него), будет влиять на наши жизни как минимум еще полгода. Так что стоит быть особенно внимательными к происходящим событиям.

Затмения – это всегда некий поворотный момент, время для новых начинаний, перспектив, когда есть смысл определиться с целями и показать миру свою индивидуальность и неповторимость.

Солнечное затмение, прежде всего, коснется тем совместных проектов, доходов от бизнеса, финансовых спекуляций, в которых вовлечены партнеры или банки, темы детей, творчества и партнерских взаимоотношений.

Однако, точка предстоящего затмения находится в соединении с Меркурием, а это означает, что возможен акцент, который будет связан с трансформацией мышления, новыми коммуникациями (вероятны знакомства с интересными людьми, партнерами), с получением новой информации, в том числе с вашей учебой или учебой ваших детей, а также с транспортом и поездками. "Как эхо будет отыгрываться и секстиль к Урану, что говорит о вероятных неожиданностях, даст Бог – позитивных, а также квадрат к Юпитеру, который предупреждает, что нужно не распыляться, а двигаться только в нужном направлении. Я рекомендую вам не пропустить это время, а плодотворно использовать его для проведения ритуалов на исполнение собственных желаний", – сказала астролог.