В России представили новый способ лечения рака
По словам врачей, если в организме после лечения опухоли остается хотя бы одна злокачественная стволовая клетка, может возникнуть рецидив. Российские ученые предложили способ, благодаря которому такая вероятность значительно снижается.
Эксперты предложили внедрять в раковые клетки экстраклеточные фрагменты ДНК. Как выяснилось, вражеские клетки захватывают их, после чего погибают.
Ученые подчеркнули, что прием подобного препарата должен рассчитываться строго индивидуально, передает РИА Новости. Дело в том, что при лечении нужно учитывать множество факторов.
По мнению специалистов, в любом случае средство должно применяться четыре раза. Сначала ему предстоит убить большинство раковых клеток, а затем расправиться с оставшимися.
Важно, что новая технология позволяет снизить дозы вводимых пациенту препаратов, имеющих серьезные побочные эффекты. Ноу-хау показало хорошие результаты в ходе испытания на грызунах.
Как писали Dni.Ru, международная группа ученых проанализировала раковые клетки молочной железы с мутациями в гене BRCA1. Оказалось, что они не поддавались химиотерапии и были устойчивы к препаратам "Олапариб" и "Талаопариб".
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