Найдена причина неизлечимого рака

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный белковый комплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденную ДНК. Мутации в нем приводят к тому, что злокачественные клетки становятся неуязвимыми перед химиотерапией.

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