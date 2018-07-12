Медики научились предотвращать последнюю стадию рака

Остановить развитие рака на последней стадии могут некоторые лекарства, не предназначенные для лечения онкологии. Неожиданный результат получили ученые из Тулейнского университета в США.

Для терминальных стадий раковых опухолей характерно образование метастазов. Бороться с их распространением, как выяснилось, можно с помощью некоторых широко применяющихся лекарственных препаратов.

Химические сигналы между клетками передаются через так называемые экзосомы. Это микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны и содержащихся в ней молекул белков и РНК. В экзосомах, выделяемых раковыми клетками, имеются вещества, стимулирующие рост опухоли.

Пузырьки могут транспортировать в соседние клетки онкогены, усиливая их мутацию, или белки, которые делают окружающие опухоль ткани уязвимыми к проникновению злокачественных клеток. Могут экзосомы переносить и сигналы, подавляющие активность иммунной системы.

Суть открытия в том, что высвобождение экзосом из раковых клеток и прогрессирование опухоли можно затормозить. Таким свойством обладают некоторые антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные средства. Ученые проанализировали 4580 известных активных соединений и одобренных препаратов и отобрали из них 22, оказывающих подобное действие, пишет MedicalXpress.

Dni.Ru сообщали о том, что ученые разработали продукты со специальными добавками. Они подбираются с таким расчетом, чтобы продукт служил для профилактики рака конкретного органа. В зависимости от состава добавки препятствуют развитию опухолей в легких, молочной или предстательной железе, желудке.

