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Здоровье

Путин сделал серьезное заявление о борьбе с раком

Фото: GLOBAL LOOK press/Armin Weigel
Во время ежегодной прямой линии президенту России Владимиру Путину поступило много вопросов на тему онкологических заболеваний. Граждане отметили, что проблема стоит остро, поскольку в регионах не хватает квалифицированных врачей. 

Продолжение: Путин строго предупредил зарвавшегося Порошенко
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Президенту посетовали на то, что иногда запись ведется на три месяца вперед. Так, в Крыму мало где можно пройти курс химии, при этом терапию не подбирают индивидуально. Волонтер рассказала Владимиру Владимировичу о случае, когда больная раком россиянка умерла от болевого шока, так как не было никакой медпомощи.

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 Общение с Путиным

Сюжеты Общение с Путиным

Президент, в свою очередь, напомнил о задаче увеличить продолжительность жизни россиян, в том числе за счет борьбы с онкозаболеваниями. Путин заявил о планах развивать возможности для ранней диагностики рака.

По словам российского лидера, показатель своевременного выявления рака должен составлять 70%. Более того, необходимо предоставлять больным препараты, соответствующие современным требованиям, добавил президент.

Путин отметил, что нужно строить новые онкоцентры и привлекать молодых специалистов. Программа по борьбе с раком уже готовится, ее стоимость составляет около триллиона рублей. 

На связь с президентом вышла и министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, онкологические заболевания научились выявлять на более ранних стадиях, но достигнутых успехов пока недостаточно.

Напомним, за последние десять лет количество больных карциномой выросло на 20%. Так, каждый четвертый россиянин может стать онкопациентом, а каждый шестой – умереть от рака.

Автор: Михаил Вштанов7 июня 2018, 14:32

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