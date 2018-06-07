Путин сделал серьезное заявление о борьбе с раком

Во время ежегодной прямой линии президенту России Владимиру Путину поступило много вопросов на тему онкологических заболеваний. Граждане отметили, что проблема стоит остро, поскольку в регионах не хватает квалифицированных врачей.



Президенту посетовали на то, что иногда запись ведется на три месяца вперед. Так, в Крыму мало где можно пройти курс химии, при этом терапию не подбирают индивидуально. Волонтер рассказала Владимиру Владимировичу о случае, когда больная раком россиянка умерла от болевого шока, так как не было никакой медпомощи.

Президент, в свою очередь, напомнил о задаче увеличить продолжительность жизни россиян, в том числе за счет борьбы с онкозаболеваниями. Путин заявил о планах развивать возможности для ранней диагностики рака.

По словам российского лидера, показатель своевременного выявления рака должен составлять 70%. Более того, необходимо предоставлять больным препараты, соответствующие современным требованиям, добавил президент.

Путин отметил, что нужно строить новые онкоцентры и привлекать молодых специалистов. Программа по борьбе с раком уже готовится, ее стоимость составляет около триллиона рублей.

На связь с президентом вышла и министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, онкологические заболевания научились выявлять на более ранних стадиях, но достигнутых успехов пока недостаточно.

Мы ставим перед собой задачу увеличить продолжительность жизни россиян, выйти на показатель 80+ #Путин — Президент России (@KremlinRussia) 7 июня 2018 г.

Напомним, за последние десять лет количество больных карциномой выросло на 20%. Так, каждый четвертый россиянин может стать онкопациентом, а каждый шестой – умереть от рака.