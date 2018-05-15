Борьба с раком обойдется Путину в 1,33 триллиона рублей

Для реализации майского указа президента России Владимира Путина правительство запустит 13 национальных проектов. Эксперты ознакомились с основными статьями расходов в каждом из них.

Больше всего денег направят на борьбу с онкологией, обеспечение государственных структур и школ цифровыми каналами связи, а также ремонт дорог. Ежегодно расходы будут составлять 150-200 миллиардов рублей на выполнение каждого проекта.

Практически все перечисленные пункты повторяют старые государственные программы. Исключением стал проект по здравоохранению.

Всего на медицину выделят 1,33 триллиона рублей, пишет газета "Коммерсантъ". Главным направлением в этой сфере станет борьба с онкозаболеваниями.

На образование будет потрачено почти в два раза больше средств, чем сейчас. Самыми крупными расходами этого проекта называют строительство школ, общежитий и переход на цифровые технологии в обучении.

Строительство дорог получит дополнительные 133 миллиарда рублей. На эти средства проведут ремонт трасс в крупных городах страны.





Что касается экологии, приоритетным направлением станет решение проблемы мусора, передает Ura.ru. На нее собираются потратить 20-25 миллиардов рублей.

Основная часть расходов "цифрового" проекта – вложения в цифровую широкополосную связь для госсектора, больниц и школ. Также планируется профинансировать разработку софта для госструктур, что обойдется в 158 миллиардов рублей.

Культурный нацпроект подразумевает выделение дополнительных средств на ремонт музеев, концертных залов и театров. Будут удвоены траты на ремонт муниципальных библиотек.

Таким образом, планы на ближайшую шестилетку масштабнее предыдущих. Они будут выполнены за счет увеличения рабочего стажа россиян.