Онколог дал Медведеву советы по лечению рака

На борьбу с онкологическими заболеваниями в России в 2019 году выделят 117,4 миллиарда рублей. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев рассказал, как эффективно использовать финансовые ресурсы, чтобы закрыть существующие пробелы в лечении рака.



В первую очередь эксперт порекомендовал совершенствовать первичную диагностику. В России существует огромное количество пациентов, у которых диагностируют рак лишь на четвертой запущенной стадии заболевания.

По мнению Пылева, нужно тщательно обследовать людей, у которых есть большая предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Также он призывает осуществлять просветительскую работу среди населения, чтобы все знали, какие симптомы бывают у заболевания и чего стоит опасаться.

Кроме того, онколог напомнил о необходимости подготовки новых кадров, пишет НСН. Он уточнил, что следует работать над качеством высшего образования в медвузах и проводить постоянные стажировки для студентов.





Более того, в рамках реализации нацпроекта Пылев предлагает упростить получение онкобольными лекарств и ускорить процедуру регистрации зарубежных медикаментов. "Те препараты, которые входят в стандарты лечения онкологических заболеваний в мире, до России доходят спустя годы после того, как уже включены в зарубежную практику. Некоторые препараты не доходят вовсе. Из-за этого не все больные получают адекватную онкологическую помощь", – пояснил специалист.

Напомним, что за последние десять лет количество больных раком выросло на 20%. Так, каждый четвертый россиянин может стать онкопациентом, а каждый шестой – умереть от рака.