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Здоровье

Выявлена смертельная опасность слишком долгого сна

Кадр из мультфильма "Университет монстров"
Японские ученые выяснили, что на здоровье пагубно влияет не только недосып, но и слишком долгий сон. По их словам, подобные крайности повышают риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.
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Для подтверждения этой теории медики провели исследование, в котором приняли участие полторы тысячи человек. Эксперты наблюдали за добровольцами в течение десяти лет.

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Ученые поделились невероятными фактами о сне

За этот период почти у 300 испытуемых развилось слабоумие, а 282 человека скончались. При этом показатели заболеваемости и смертности, учитывающие возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более десяти часов в сутки. Уделяющие сну от шести до девяти часов демонстрировали лучшие результаты, сообщает EurekAlert!

Стоит отметить, что негативное воздействие недосыпа на организм компенсировала высокая физическая активность у пожилых людей. У тех, кто вел активный образ жизни, значительно уменьшалась вероятность старческих заболеваний.

Аналогичное влияние на здоровье от сбивчивого режима сна отметили и ученые из США. Они установили, что пара бессонных ночей способна нарушить работу более 100 различных белков в организме человека. Прежде всего пострадали соединения, отвечающие за обмен веществ и содержание сахара в крови. 

Ранее ученые из Швеции пришли к выводу, что продолжительный сон в выходные дни может компенсировать его недостаток в будни. Более того, он способен предотвратить связанные с этим болезни и снизить риск преждевременной смерти.

Автор: Михаил Вштанов7 июня 2018, 10:14

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