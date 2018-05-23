Долгий сон в выходные продлевает жизнь

Европейские ученые провели любопытное исследование. Они выяснили связь между продолжительностью сна в будни и выходные дни и риском ранней смерти.

Исследование проводилось на протяжении 13 лет. Специалисты за это время успели пронаблюдать за 38 тысячами шведов.

Ученые пришли к выводу, что сонв выходные менее пяти часов для людей младше 65 лет повышает риск смерти в полтора раза – по сравнению с теми, кто спал по семь часов, сообщает Ura.ru. Примечательно, что спать дольше тоже не возбраняется, поскольку сон в течение более чем девяти часов риск смерти не повысил.

За время исследования из жизни ушли 3234 участника. Больше всего из них умерли от онкологии (1515 человек). Еще 1017 респондентов скончались от сердечно-сосудистых заболеваний. А вот связи между смертностью и продолжительностью сна у людей старше 65 лет выявить не удалось.