Стерильная чистота в квартире приводит к раку крови
Для подтверждения теории ученые провели эксперимент над лабораторными мышами. Грызунов поместили в стерильные условия, после чего они чаще заболевали лейкозом.
У людей опасная болезнь возникает в несколько этапов, передает телеканал "360". В результате генетической мутации у зародыша формируется предрасположенность к недугу. Затем заболевание провоцируется какой-либо инфекцией.
Специалисты убеждены, что дети, которые провели первый год жизни в стерильных условиях, подвержены особому риску. Согласно статистике, многие из них получили страшный диагноз "лейкемия".
Острый лимфобластный лейкоз меньше всего затрагивает малышей, которые часто находятся в общественных местах. Онкологи считают, что иммунная система современного человека не получает необходимых "тренировок" и является крайне уязвимой.
Ранее ученые нашли в зеленом чае частицы, способные уничтожать практически все раковые клетки в легких человека. Полученные знания смогут открыть дорогу к созданию эффективных средств для борьбы со смертоносным заболеванием.
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