На МКС доставили черную икру и мандарины

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" доставил продукты для новогоднее стола на МКС. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) Александра Агуреева.
По его словам, сейчас на станции находятся россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. В меню у них черная икра, мандарины, яблоки и грейпфруты.
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