Любителей тату запугали смертельными последствиями

Французские физики-ядершики пришли к выводу, что татуировки изменяют ДНК человека и могут спровоцировать развитие рака. Российские эксперты подтвердили, что вводимая под кожу краска действительно смертельно опасна для человека.

Как выяснили французские специалисты, маленькие кусочки чернил не просто погружаются глубоко в кожу человека, но и разносятся по всему организму. Это происходит благодаря тому, что краска, с помощью которой наносится тату делается из токсичных для человеческого организма веществ.

Этим элементам свойственно распадаться до микроскопических частиц, которые, попадая в лимфатическую систему, могут в дальнейшем спровоцировать развитие онкологии. Специалисты подчеркивают, что чем больше рисунков нанесено на тело, тем выше риск развития рака.

По словам ученых, что наиболее безопасной является краска, состоящая из двуокиси титана. Российские эксперты подтвердили, что сделанное физиками открытие, действительно дает повод для того, чтобы владельцам тату всерьез озаботиться своим здоровьем, передает РЕН ТВ.

Химик-биолог Татьяна Красникова подчеркивает, что содержащийся во многих тату-красках диоксид кремния действительно является токсическим веществом. "Он может отрицательно влиять как на лимфатическую систему, так и на репродуктивную", – подчеркивает эксперт.

Российские врачи и до открытия французских ученых с опаской относились к пациентам, на теле которых есть крупные татуировки. В частности, роженицам с рисунком на поясницы в некоторых случаях могут отказать в эпидуральной анестезии, опасаясь того, что краска вместе с препаратом может проникнуть в организм.