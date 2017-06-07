Стволовые клетки спасут от старческой слабости
Исследователи из медицинского центра университета Рочестера надеются разработать лекарство или комплексную терапию, которая сможет замедлить потерю стволовых клеток мышц и сохранить двигательную активность у стариков. Как напоминают ученые, уже начиная с третьего десятка лет жизни объем и сила мышц постепенно снижаются.
Эти изменения поначалу незаметны и то, что вчера казалось легким – поднять тяжесть, пробежаться, присесть или встать – неожиданно оказывается затруднительным. А когда возраст приближается к 70-80 годам, то многое из того, что было доступно с легкостью в молодости, оказывается попросту невозможным, говорится в опубликованном в Eurekalert исследовании, сообщает Lenta.ru.
"Даже элитный обученный спортсмен, чемпион, обладающий недюжинной абсолютной мышечной силой, будет слабеть с возрастом," – считает автор исследования Джо Чаккалакал, кандидат технических наук, доцент кафедры ортопедии в медицинском центре университета Рочестера.
Оказывается, мы имеем набор стволовых клеток, которые находятся в мышечной ткани и отвечают за регенерацию мышц. Чтобы лучше понять роль стволовых клеток в возрастной слабости, Чаккалакал и его команда изучили мышечные стволовые клетки у мышей. Потеря стволовых клеток ускорила нарастание слабости мышц у мышей начиная со зрелого возраста, а не с приходом старости. Мыши, у которых удалось предотвратить потерю стволовых клеток мышц, оставались сильными и бодрыми даже в старости.
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