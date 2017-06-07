Стволовые клетки спасут от старческой слабости

Исследователи пришли к выводу, что потеря мышечных стволовых клеток является главной причиной мышечной атрофии у пожилых. Ранее наука считала, что старческую немощь вызывает потеря нейронов, отвечающих за работу мышц.

Исследователи из медицинского центра университета Рочестера надеются разработать лекарство или комплексную терапию, которая сможет замедлить потерю стволовых клеток мышц и сохранить двигательную активность у стариков. Как напоминают ученые, уже начиная с третьего десятка лет жизни объем и сила мышц постепенно снижаются.

Эти изменения поначалу незаметны и то, что вчера казалось легким – поднять тяжесть, пробежаться, присесть или встать – неожиданно оказывается затруднительным. А когда возраст приближается к 70-80 годам, то многое из того, что было доступно с легкостью в молодости, оказывается попросту невозможным, говорится в опубликованном в Eurekalert исследовании, сообщает Lenta.ru.

"Даже элитный обученный спортсмен, чемпион, обладающий недюжинной абсолютной мышечной силой, будет слабеть с возрастом," – считает автор исследования Джо Чаккалакал, кандидат технических наук, доцент кафедры ортопедии в медицинском центре университета Рочестера.

Оказывается, мы имеем набор стволовых клеток, которые находятся в мышечной ткани и отвечают за регенерацию мышц. Чтобы лучше понять роль стволовых клеток в возрастной слабости, Чаккалакал и его команда изучили мышечные стволовые клетки у мышей. Потеря стволовых клеток ускорила нарастание слабости мышц у мышей начиная со зрелого возраста, а не с приходом старости. Мыши, у которых удалось предотвратить потерю стволовых клеток мышц, оставались сильными и бодрыми даже в старости.