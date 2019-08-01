"Черный август" для рубля: россиян призвали готовиться к худшему

Последний месяц лета принесет новые испытания для российской валюты. Глобальные тенденции на мировом финансовом рынке приведут к снижению курса рубля, полагают опрошенные "Дни.ру" финансовые аналитики.



Для курса рубля август – традиционно плохой месяц, напомнил эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский. "Причинами сезонного ослабления рубля чаще всего называют перевод дивидендов из рублей в валюту иностранными инвесторами, а сезон отпусков крупных участников рынка позволяет спекулянтам продавливать технические уровни", – пояснил аналитик.



Впрочем, отметил эксперт, отсутствие серьезных геополитических рисков может сыграть в пользу "деревянного". По мнению Иногородского, США не готовы к продолжению санкционной войны с Россией. "К концу августа я бы не ждал курс выше 64,3-64,5 что немногим больше 1,5% снижения", – дал прогноз эксперт.

Снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам предрекает и ведущий аналитик QBF Олег Богданов. По мнению финансиста, ослабление российской валюты будет проходить плавно, можно ожидать снижения на 2-3%, до 65 рублей за доллар.

"Это никак не повлияет на потребительскую инфляцию и цены в магазинах, сезонно они могут даже снизиться", – отметил аналитик.

Схожего мнения придерживается и директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. Эксперт напомнил о таких факторах, как прогнозируемое ухудшение платежного баланса, рост спроса населения на валюту в период отпусков, а также снижение нефтяных котировок и замедление притока иностранного капитала в российский фондовый рынок.

Вместе с тем положительное влияние на курс рубля может оказать решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке. "Снижение процентной ставки американским регулятором вызовет ослабление доллара и краткосрочный всплеск аппетита инвесторов к рисковым активам, в том числе и к рублю", – пояснил аналитик.

По его мнению, в августе за доллар будут давать 63-65 рублей. Что касается европейской валюты, то она, полагает Кочергин, будет торговаться в районе 70,15-73.00 рублей.

Курс рубля по отношению к доллару в районе 63-65 прогнозирует и эксперт ИФК "Солид" Вадим Кравчук. На отечественную валюту будет оказывать влияние монетарная политика Центробанка и спрос на российские облигации. "Риски для рубля в августе сохраняются, но поводов для снижения аналогичного прошлому году сейчас нет", – заключил аналитик.