Рублю предрекли скорый обвал

Курсу рубля предрекли скорый обвал. По мнению аналитика, почву для падения готовит Банк России, смягчая свою политику.

Падение курса рубля прогнозирует ведущий экономист крупнейшего банка Польши PKO. Ярослав Косатый считается знатоком в этой области – он предсказал рост российской валюты во втором квартале 2019 года.

Повод для пессимизма аналитику дал Центробанк. Финансовый регулятор переходит к смягчению денежно-кредитной политики и понижению ключевой ставки. Косатый также считает, что перестанет оказывать влияние на курс российской валюты эффект спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

В целом же факторами, которые могут влиять на курс рубля, эксперты называют торговый конфликт между США и Китаем, а также нестабильность в зоне евро. При этом польский финансист оказался наибольшим пессимистом среди 19 мировых экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. По мнению Косатого, курс рубля к концу года упадет на 9%, а доллар вырастет до 69 рублей.

"Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные", – заявил финансист.

Другие специалисты также считают, что курс рубля к концу года снизится, однако падение будет не настолько чувствительным. По оценкам большинства аналитиков, доллар в декабре оценят примерно в 65 рублей.