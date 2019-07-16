Рублю предрекли скорый обвал

Состояние Бари Алибасова Дерзкая выходка Зеленского Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 16 июля
Лента новостей
10:08
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
09:37
ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе
06:34
"Американская пенсионерка": Асмус изуродовала лицо
06:20
"Плохо кончится": скандалиста Лукашенко побоялись оставлять наедине с Путиным
04:17
"Тощая": Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда
02:05
"Само совершенство!": обнажившуюся Терешину возвели на пьедестал
00:26
Лорак сделала заявление после внезапного исчезновения
21:53
Водонаева раскрыла страшный секрет Виторгана
21:39
"Не все подвластно косметике": стилист пришел в ужас от вида исхудавшей Хлебниковой
21:22
Художник-постановщик "Мосфильма" умер в возрасте 93 лет
21:12
"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
21:12
Михаил Конев: Илья Яшин использовал служебное положение для агитации
21:09
"Жарче только Солнце!": Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
20:54
От Прохора?: экс-возлюбленная Шаляпина родила сына
20:51
Министр обороны Германии объявила об отставке
20:26
"Муха Си-Си": Тарзан озадачил снимком в бюстгальтере
20:15
В Башкирии молния убила пастуха и обесточила семь деревень
19:47
У истощенной Муцениеце увели Прилучного с красной дорожки
19:38
В Петербурге корабль врезался в набережную
19:20
Скандал с усыновлением и смена фамилии: семейная драма Пугачевой вновь на слуху
19:11
В Подмосковье спасли провалившегося в болото мужчину
19:03
Скабеева пожаловалась на боли
19:02
"Никто не тянул за язык": Ротару указали на фатальную ошибку
18:46
Знаменитый голливудский актер погиб при загадочных обстоятельствах
18:27
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
18:23
Певица Алсу резко отреагировала на слухи о пластике
18:13
Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила о второй беременности
18:05
Маленький ребенок просидел более 10 часов с трупом матери
17:50
Остановила рак: Яковлева раскрыла помогающий ей жить секрет
17:44
В Парке Горького установили гигантскую фигуру известного музыканта
17:38
Озвучена дата начала новой гражданской войны на Украине
17:38
Измученного болью Шатунова отправили в Сочи
17:34
Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров
17:33
Могут отравить или поджечь: связавшемуся с чиновником Алибасову грозит беда
17:29
Заседание по делу главреда РИА Новости перенесли
16:57
"Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на одежду
16:56
У Божены Рынской новое горе
16:53
"Бомба!": экс-солистка SEREBRO взбудоражила эротическими снимками
16:40
Под Москвой угнали автомобиль почти за 3 миллиона рублей
16:22
Газманов довел до слез трогательным посланием жене
16:21
Трампу грозит суд за нападение на женщин
16:12
Врач отказал в операции изменившемуся до неузнаваемости Звереву
16:01
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
15:59
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
15:38
Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни
15:34
Пассажир погиб: в Уфе перевернулась лодка
15:20
Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем
15:11
"Цинично развел": раскрыта тайна романа Богомолова и Собчак
15:11
Назван лучший напиток для здоровья
14:53
"Будешь ходить с палочкой": врач приговорил шокированного Маршала
14:51
Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений
14:49
Известный участник "Дома-2" разбился в ДТП
14:45
Горный хрусталь: камень провидцев
14:37
Виторган поделился болью из-за смерти от рака
14:31
Знаменитая певица растаяла в объятиях Меган Маркл
14:24
Брошенная топ-модель разделась и показала свою киску
14:10
Зеленский выжидает: сделано заявление о снятии блокады с Крыма
14:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года
13:54
Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром
13:43
Известный хоккеист высказался о романе с Бузовой
13:43
"Ей это не нужно": Воробей рассказала об отношениях с семьей погибшего любовника
13:42
В Архангельске двух школьниц задержали за жестокое убийство подруги
13:20
Концерт группы Whitesnake в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
13:19
Синоптики обнадежили москвичей
13:18
Путин ударил обнаглевшего Лукашенко по самому больному
13:00
Киркоров объявил о прибавлении в семействе
12:59
Head & Shoulders представляет новую экологичную упаковку
12:35
Юлия Высоцкая об обреченности отношений: Все, это предел
12:25
Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь
12:05
Юлия Савичева рассекретила двухлетнюю дочь
12:05
Дерзкая Сябитова взбунтовалась из-за бессердечных издевательств
11:58
Сделано неожиданное заявление о встрече Путина и Зеленского
11:42
Специалисты назвали безопасное куриное мясо
11:40
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
11:31
Покинувшая Россию Елена Ваенга назвала свою болезнь
11:20
Урганта жестко приложили за неграмотность в эфире (видео)
11:18
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
11:07
Россиянам могут предоставить еще один выходной
11:05
Гороскоп на неделю
10:59
"Глаз не отвести!": супруга Зеленского обескуражила очередным нарядом
10:57
Ребенку известной певицы сломали руку в роддоме
10:50
"Страшненькая": Лорак пропесочили за нелепый вид
10:41
Смертельная авария с микроавтобусом произошла в Якутии
10:38
Раскрыта страшная тайна пьяницы Порошенко
10:30
Барановская откровенно о тайном замужестве
10:23
Нюша прицепила деду собачьи уши (видео)
10:05
"Красавишна!": народ обомлел от сексуальности Пеговой
09:59
Ротару отказалась от Крыма после наглой выходки
09:47
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
09:37
Кортеж Зеленского устроил ДТП с детьми
09:18
Куликова выступила с заявлением после сообщений о страшной болезни и брошенном сыне
09:16
Загадочная Загитова положила конец пересудам
09:14
Учитель Путина погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
08:52
Обнародованы подробности смертельного ДТП в Башкирии
08:36
Ольга Слуцкер рассказала о свадьбе
08:20
Стало известно о громком разрыве отношений Поклонской
06:20
Батька все: на одряхлевшем Лукашенко поставили крест
06:17
Поведение бешеной фанатки с детьми выбило Билана из колеи
04:01
"Бабуля!": морщинистая Самбурская ужаснула своим внешним видом
02:24
"Так нельзя!": Бородина обозначила границы в общении для мужчины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
"Просто воешь": Поплавская о жизни без Тихановича
"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе
Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
Нелепый Зеленский в красных труселях рассмешил народ
Экономика

Рублю предрекли скорый обвал

Фото: www.globallookpress.com
Курсу рубля предрекли скорый обвал. По мнению аналитика, почву для падения готовит Банк России, смягчая свою политику.
прочитано 1490 раз

Падение курса рубля прогнозирует ведущий экономист крупнейшего банка Польши PKO. Ярослав Косатый считается знатоком в этой области – он предсказал рост российской валюты во втором квартале 2019 года.

ПО ТЕМЕ

Как складывается неделя для российской валюты

"По-братски": Лукашенко подготовил очередную пакость России

Повод для пессимизма аналитику дал Центробанк. Финансовый регулятор переходит к смягчению денежно-кредитной политики и понижению ключевой ставки. Косатый также считает, что перестанет оказывать влияние на курс российской валюты эффект спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

В целом же факторами, которые могут влиять на курс рубля, эксперты называют торговый конфликт между США и Китаем, а также нестабильность в зоне евро. При этом польский финансист оказался наибольшим пессимистом среди 19 мировых экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. По мнению Косатого, курс рубля к концу года упадет на 9%, а доллар вырастет до 69 рублей.

"Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные", – заявил финансист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Деньги (@tvoynal)

Другие специалисты также считают, что курс рубля к концу года снизится, однако падение будет не настолько чувствительным. По оценкам большинства аналитиков, доллар в декабре оценят примерно в 65 рублей.

Автор: 16 июля 2019, 08:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
Трампу грозит суд за нападение на женщин

Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
"Въехал грузовик": Стриженова стала жертвой аварии
"Американская пенсионерка": Асмус изуродовала лицо
"Тощая": Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром

Звезда вела себя отвратительно

Шоу-бизнес

Могут отравить или поджечь: связавшемуся с чиновником Алибасову грозит беда

Шоумен боится за свою жизнь
Шоу-бизнес

Врач отказал в операции изменившемуся до неузнаваемости Звереву

Говорят, гламурному стилисту нужен другой вариант
Шоу-бизнес

От Прохора?: экс-возлюбленная Шаляпина родила сына

Возможно, артисту придется делать ДНК-тест

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Загадочная Загитова положила конец пересудам
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru