Рублю предрекли скорый обвал

Падение курса рубля прогнозирует ведущий экономист крупнейшего банка Польши PKO. Ярослав Косатый считается знатоком в этой области – он предсказал рост российской валюты во втором квартале 2019 года.
Повод для пессимизма аналитику дал Центробанк. Финансовый регулятор переходит к смягчению денежно-кредитной политики и понижению ключевой ставки. Косатый также считает, что перестанет оказывать влияние на курс российской валюты эффект спроса нерезидентов на облигации федерального займа.
В целом же факторами, которые могут влиять на курс рубля, эксперты называют торговый конфликт между США и Китаем, а также нестабильность в зоне евро. При этом польский финансист оказался наибольшим пессимистом среди 19 мировых экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. По мнению Косатого, курс рубля к концу года упадет на 9%, а доллар вырастет до 69 рублей.
"Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные", – заявил финансист.
Другие специалисты также считают, что курс рубля к концу года снизится, однако падение будет не настолько чувствительным. По оценкам большинства аналитиков, доллар в декабре оценят примерно в 65 рублей.
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