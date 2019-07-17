Сделан неутешительный прогноз курса рубля

Специалист утверждает, что предстоит укрепление отечественной валюты до 61,9 рубля за доллар. По предварительным прогнозам, плохой день для рубля наступит 26 июля.
Владимир рассказал о причинах такого исхода событий. Он считает, что это случится из-за публикации цифр по внешнеторговому балансу США и предварительных данных по ВВП США за второй квартал.
"Однако по-настоящему в центре внимания будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность", – отметил Рожанковский.
Как утверждает эксперт, именно ее публикация окончательно все прояснит. Она даст понять, насколько курс доллара к мировым валютам неудобен для продаж транснациональных корпораций вроде Amazon, Johnson & Johnson и Intel.
Отметим, 26 июля ожидается собрание по монетарной политике Банка России. Его исход может привести к разочарованию инвесторов. Поэтому последняя пятница июля вполне оправданно будет называться самым плохим днем для рубля.
Помимо санкций и нефтяного фактора, на отечественную валюту повлияет "бюджетное правило", согласно которому у ЦБ РФ "развязаны руки" для покупки валюты для Минфина. В итоге курс рубля развернется в обратную сторону, сообщает Life.ru.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Рим или Париж?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
От сигарет толстеют?
Психологический тест
Ребенок постоянно обзывается
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Заставляет худеть
Висит кожа после похудения
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Ненавижу подругу
Внешность ухудшается после родов
Послеродовая депрессия
мой опыт с гадалкой