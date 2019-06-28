Россиян призвали готовиться к резкому падению рубля в июле

Прошедшие полгода были весьма удачными для российской валюты: на отечественный рынок приходили новые инвесторы – рубль укреплялся. Наступающий месяц может повернуть тенденцию вспять. Июль готовит "деревянному" новые испытания, способные оказать серьезное влияние на курс рубля, полагают опрошенные "Дни.ру" эксперты.



Из запланированных 20 миллиардов рублей на последнем аукционе Минфина было привлечено 18,4 миллиарда, отметил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. "Это является сигналом снижения интереса инвесторов к российским активам, а, значит, и к рублю", – отметил он.



Причина – в ожидании итогов саммита "Большой двадцатки" в Японии. Результаты мероприятия, на котором ожидаются переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Наиболее вероятный сценарий: по крайней мере временное ослабление в июле в район 64-65 рублей за доллар США", – прогнозирует эксперт. По его мнению, существенного влияния на цены это не окажет.

Падения курса рубля ожидает и директор по развитию Rebridge Capital, эксперт по макроэкономике Ольга Хрипченко. "В июле стоит ждать небольшого падения рубля по отношению к доллару и евро. Причина кроется в оттоке частного капитала из России, а также в слишком бурных политических новостях, пугающих западных инвесторов", – отметила аналитик.

В августе "деревянный" может отыграть часть позиций, полагает эксперт. Она не исключает, что курс рубля укрепится по отношению к доллару и евро. В таком случае Хрипченко советует покупать валюту, например, если вы собрались отдохнуть за границей в конце года.

В свою очередь персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин не исключает, что рост курса рубля приостановится во второй половине июля из-за сезонного оттока средств за рубеж. В это время российские компании будут выплачивать прибыль иностранным инвесторам, а те – обменивать рубль на другие валюты и выводить дивиденды в другие страны.

"Вполне вероятно, что на летний период курс будет колебаться в диапазоне 63-65 рублей за доллар, и уже в сентябре мы сможем оценить дальнейшие перспективы", – предположил эксперт.

Схожие показатели курса рубля на следующий месяц прогнозирует и директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. По его мнению, "деревянный" будет торговаться в районе 61,50 – 64,50 за доллар и 70,00 – 73,00 за евро.

На курс рубля могут повлиять несколько факторов, полагает аналитик. Один из них – встреча ОПЕК+ в Вене, где будет приниматься решение о сокращении добычи нефти во второй половине текущего года. "В случае достижения договоренностей котировки нефти получать мощный импульс к росту и смогут вновь превысить отметку в 70 долларов за баррель, что будет благоприятно сказываться на стоимости российской валюты", – заключил эксперт.