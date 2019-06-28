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Экономика

Россиян призвали готовиться к резкому падению рубля в июле

Фото: www.globallookpress.com
Прошедшие полгода были весьма удачными для российской валюты: на отечественный рынок приходили новые инвесторы – рубль укреплялся. Наступающий месяц может повернуть тенденцию вспять. Июль готовит "деревянному" новые испытания, способные оказать серьезное влияние на курс рубля, полагают опрошенные "Дни.ру" эксперты. 
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Из запланированных 20 миллиардов рублей на последнем аукционе Минфина было привлечено 18,4 миллиарда, отметил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. "Это является сигналом снижения интереса инвесторов к российским активам, а, значит, и к рублю", – отметил он.

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Причина – в ожидании итогов саммита "Большой двадцатки" в Японии. Результаты мероприятия, на котором ожидаются переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Наиболее вероятный сценарий: по крайней мере временное ослабление в июле в район 64-65 рублей за доллар США", – прогнозирует эксперт. По его мнению, существенного влияния на цены это не окажет.

Падения курса рубля ожидает и директор по развитию Rebridge Capital, эксперт по макроэкономике Ольга Хрипченко. "В июле стоит ждать небольшого падения рубля по отношению к доллару и евро. Причина кроется в оттоке частного капитала из России, а также в слишком бурных политических новостях, пугающих западных инвесторов", – отметила аналитик.

Курсу рубля предсказывают падение в июле. Фото: pixabay.com

В августе "деревянный" может отыграть часть позиций, полагает эксперт. Она не исключает, что курс рубля укрепится по отношению к доллару и евро. В таком случае Хрипченко советует покупать валюту, например, если вы собрались отдохнуть за границей в конце года.

В свою очередь персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин не исключает, что рост курса рубля приостановится во второй половине июля из-за сезонного оттока средств за рубеж. В это время российские компании будут выплачивать прибыль иностранным инвесторам, а те – обменивать рубль на другие валюты и выводить дивиденды в другие страны.

"Вполне вероятно, что на летний период курс будет колебаться в диапазоне 63-65 рублей за доллар, и уже в сентябре мы сможем оценить дальнейшие перспективы", – предположил эксперт.

Падение курса рубля вряд ли окажет влияние на цены. Фото: www.globallookpress.com

Схожие показатели курса рубля на следующий месяц прогнозирует и директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. По его мнению, "деревянный" будет торговаться в районе 61,50 – 64,50 за доллар и 70,00 – 73,00 за евро.

На курс рубля могут повлиять несколько факторов, полагает аналитик. Один из них – встреча ОПЕК+ в Вене, где будет приниматься решение о сокращении добычи нефти во второй половине текущего года. "В случае достижения договоренностей котировки нефти получать мощный импульс к росту и смогут вновь превысить отметку в 70 долларов за баррель, что будет благоприятно сказываться на стоимости российской валюты", – заключил эксперт.
Автор: Иван Поляков28 июня 2019, 21:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У народа просто не денег на жратву, на $ денег нет совсем
Гость
Ответить
РАЗ ХОТЯТ НАРОДУ ЭТО ВПАРИТЬ, ЗНАЧИТ "ДЕРЕВЯННЫЙ $" И ЕВРО БУДУТ ТОРГОВАТЬСЯ ВРЕМЕНАМИ НИЖЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТМЕТОК В 60 И 70 РУБ. СООТВЕТСТВЕННО...
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