Доллар по 100: рубль рухнет в 2020 году

Риски для "деревянного" в следующем году очень
велики, перспективы у национальной валюты не самые радужные, полагают аналитики.
На курс рубля будут влиять торговые войны, цены на углеводороды, а также
вероятность нового глобального экономического кризиса, считают эксперты.
Мировые рынки могут рухнуть уже в первой половине следующего года, предупредил бывший аналитик банка "Солидарность" Александр Абрамов. "И мы увидим курсы значительно выше обозначенных", - цитирует эксперта "Свободная пресса".
Рецессия в американской экономике приведет к падению цен на нефть и обрушению фондовых рынков, подчеркнул финансист. "Курс рубля в такой ситуации вполне может подскочить и до 100 рублей за доллар, и выше", – прогнозирует эксперт.
Быть готовым к негативным сценариям россиян призвал и аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Серьезное влияние на курс рубля будут оказывать торговые войны США, Китая и Евросоюза – трех крупнейших мировых рынков.
Урегулирование разногласий станет позитивным сигналом для курса рубля, уверен Голубовский. В таком случае отечественная валюта укрепится до 61 рубля за доллар, полагает эксперт.
При негативном сценарии планка в 65 рублей за "американца" будет преодолена очень быстро "Если по всем фронтам торговых войн пойдет эскалация – 67 за доллар", – добавил он.
Последние месяцы отечественная валюта держится на уровне 64 рублей за доллар и 71 за евро. В декабре "деревянный" немного вырос. Официальный курс рубля на 13 декабря: 63,22 за доллар и 70,42 за евро.
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