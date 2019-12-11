Продолжает укрепляться: рубль держит позиции

Российская валюта продолжает слабо укреплять позиции по отношению к доллару и евро. Официальный курс рубля на среду, 11 декабря, составляет 63,57 за доллар и 70,38 за евро.
Напомним, в минувший вторник, 10 декабря, отечественная валюта достигла лучшего значения с 8 ноября. Рост рубля произошел в ходе активной части американской торговой сессии.
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