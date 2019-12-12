Курс рубля уверенно держит планку

В четверг, 12 декабря, официальный курс рубля составляет 63,56 за доллар, что на 0,01 копейки ниже вчерашнего показателя. Что касается европейской валюты, она выросла на 0,07 копейки и составила 70,45.
Как утверждают аналитики, курс рубля находится в стабильном состоянии. Резких валютных скачков не наблюдается. По прогнозам экспертов, в 2020 году биржевые показатели не будут сильно отличаться от сегодняшнего курса рубля.
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