Чубайс придумал новый способ обобрать россиян
Богатые россияне будут платить за электричество больше, менее обеспеченные и экономные – меньше. Чубайсу такой подход нравится, он считает, что вводить такие правила нужно было еще давно.
"Эта сердцевина стратегии, которая очевидна была 10 лет назад. К которой правительство раз пять подходило, отходило. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки", – сказал глава "Роснано", выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
При этом бывший правительственный чиновник назвал эту меру чрезвычайно болезненно. "Конечно же, она не понравится тем, кому придется больше платить. Никакого другого способа выбраться из ситуации не существует", – добавил Чубайс.
Эксперты называют это одной из мер снижения перекрестного субсидирования, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другие потребители, сообщает РИА Новости.
О социальной норме энергопотребления заговорили несколько лет назад на правительственном уровне, но до ее введения дело так и не дошло. В случае, если семейное потребление не превысит 300 киловатт-часов в месяц, то граждане будут оплачивать ее по стандартному тарифу, в случае превышения этого объема вводится прогрессирующая норма.
Также правительство обсуждает градацию тарифов для населения в зависимости от потребления. В этом случае понятие социальной нормы размывается и вводится принцип "больше потребляешь – больше платишь". Не исключено, что такая система заработает в пилотных регионах уже 1 июля 2019 года.
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