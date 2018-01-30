Чубайс призвал повысить цену на газ и электричество
Россия потеряла стратегическую "точку оптимума" в ценах на газ. Уравнивать тарифы с европейскими не стоит, но диспропорцию надо исправлять. Иначе экономика лишается стимула переходить на новые технологии, считает глава "Роснано".
"Парадокс состоит в том, что с заниженными ценами на газ и электроэнергию, переходя на современный парогазовый цикл, создавая спрос на оборудование, ты не получаешь нормальную экономику. Экономика не сходится, потому что ты сэкономишь в полтора раза потребление газа, который ничего не стоит. Это означает, что российская электроэнергетика будет продолжать бессмысленно сжигать ежегодно 50-60 миллиардов кубов газа, а это объем потребления небольшой европейской страны", – заявил Анатолий Чубайс.
Глава "Роснано" убежден, что цены в России искусственно занижены. Выправив "дисбаланс", страна получит шанс догнать развитые государства – ее энергетика еще не выпала из мировых трендов.
"Россия успела вскочить на подножку поезда, и наша национальная программа развития возобновляемой энергетики смотрится абсолютно адекватно на мировом уровне", – отметил Чубайс в интервью РБК. Он добавил, что Россия уже является производителем оборудования – к примеру, вполне конкурентоспособных на мировом уровне солнечных панелей.
Нано-урна#Чубайс? pic.twitter.com/Ffdp5Q8ipU— ���� RUColonel (@RUColonel) 12 января 2018 г.
На вопрос о предстоящей президентской гонке в России Чубайс заявил, что поднятая им тема гораздо важнее выборов. А он в "политических процессах" участвовать не намерен.
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