Старый друг Чубайса: российский миллиардер с семьей сбежал в Лондон
Вместе с Борисом Минцем в столицу Великобритании отправились трое его сыновей с семьями. По данным источников, передавших информацию журналистам, проблемы в бизнесе Минца возникли из-за сложностей в переговорах бизнесмена с банками на тему реструктуризации кредитов.
Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на "источник, близкий к ЦБ, и федерального чиновника", основной актив Минца — O1 Properties – может достаться кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По данным газеты, переговоры уже идут, а сделка может быть закрыта в течение двух недель или нескольких месяцев.
Борис Минц – один из основателей банка "Открытие", владелец O1 Group и создатель частного Музея русского импрессионизма. В 2017 году бизнесмен занимал 72-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Его капитал оценивался в 1,3 миллиарда долларов. Однако в 2018 году предприниматель в список не вошел – считается, что по причине банковского кризиса. В прошлом миллиардер считался членом команды и деловым партнером Анатолия Чубайса.
#Россия #РФ #Москва #Образование #Школа— Кондратенко Артем (@temaKondratenko) 3 сентября 2017 г.
Не получилось у Чубайса #планшет с гибким экраном для #детей сделать)))
С юбилеем дядя #Чубайс !!! pic.twitter.com/3gvjrbIktm
Как сообщается, O1 Group в свое время задолжала Московскому кредитному банку 25 миллиардов рублей. Этот долг финансовая организация передала концерну "Россиум", а тот отдал его на реструктуризацию RT& I. Теперь дело дошло до переговоров о продаже компании.
Точная сумма не называется. На рынке компания оценивается в 4,23 миллиарда долларов. С учетом кредитных обязательств Минц может получить за нее около 867 миллионов. Ни представители O1 Group и ее миноритарного партнера – группы "Ист", ни члены семейства Минц ситуацию не комментируют.
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