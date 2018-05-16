Чубайс с насмешкой ответил о своей работе у Медведева

Экс-министр финансов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что ему не предлагали работу в формирующемся российском правительстве. И он этому только обрадовался.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном назначении, Анатолий Чубайс проявил иронию. Он заявил, что его, "к счастью", в кабмин не звали.

"Меня никто не зовет, а я и не хочу", – цитирует бывшего министра финансов РИА Новости. По словам Чубайса, у него и правительства по этому поводу "какое-то абсолютное и полное единство".

Напомним, что новое правительство будет состоять из 22 министерств. У главы кабмина Дмитрия Медведева будет десять заместителей.

Ранее эксперты оценили планы главы "Роснано" поднять цены на электричество и газ для населения в несколько раз. Специалисты опасаются, что это приведет не к выравниванию экономики страны, а к росту задолженности за энергию. Чубайс же считает, что цены на электричество искусственно занижены, и это обстоятельство тормозит развитие российского энергетического комплекса.

Вообще-то Чубайс прав. Низкие цены давят всё вниз. Даже АвтоВАЗ поднялся бы, если бы в стране покупали авто за $50 000 по 10 млн штук в год. — 匚几丹丑丹 (@SlavaTogliatti) 30 января 2018 г.

Напомним, что Анатолий Чубайс в 1992-1996 годах был вице-премьером, а затем первым вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики. В 1997-1998 годах являлся первым вице-премьером и министром финансов.