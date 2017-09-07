Абрамовичу дали сутки на спасение $400 миллионов

Выяснились новые подробности забастовки на заводе горно-металлургической компании "ЕВРАЗ" в Реджайне (Канада), которой управляет Роман Абрамович. Если бизнесмен не согласится на условия сотрудников, они прекратят трудиться уже в пятницу, 8 сентября.

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