Абрамовичу дали сутки на спасение $400 миллионов
Предположительно, забастовка начнется в 06:00 8 сентября. Последняя смена закончится в ночь на 7 сентября, передает Life.ru. Сотрудники завода предупредили, что до стачки остановят работу электропечей.
Напомним, что стороны не могут договориться об условиях нового коллективного договора, а прежний прекратил действие еще в 2016 году. Консультации с бастующими продолжаются. У управляющего предприятием Романа Абрамовича есть всего день на урегулирование конфликта, иначе может сорваться крупная сделка.
Представитель "ЕВРАЗа" не уточнил, как продвигаются переговоры. Также в компании не стали комментировать вопрос о производственном и коммерческом плане реализации продукции завода в случае забастовки.
В мае 2017 года американская фирма Kinder Morgan – оператор Trans Mountain (проект строительства нефтепровода в Западной Канаде) – сообщила о готовности купить более 75% трубы, необходимой для расширения нефтепровода, на заводе "ЕВРАЗа" в Реджайне. Стоимость сделки, оказавшейся под угрозой из-за возможной стачки, оценивается в 400 миллионов долларов.
Источник в трубной отрасли предположил, что на предприятии есть какой-то запас трубы для Trans Mountain. "Но от этого компании не легче. Неизвестно, как долго продлится забастовка – день, месяц или больше", – добавил он.
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