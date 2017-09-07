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Экономика

Абрамовичу дали сутки на спасение $400 миллионов

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/Ben Cawthra
Выяснились новые подробности забастовки на заводе горно-металлургической компании "ЕВРАЗ" в Реджайне (Канада), которой управляет Роман Абрамович. Если бизнесмен не согласится на условия сотрудников, они прекратят трудиться уже в пятницу, 8 сентября.
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Предположительно, забастовка начнется в 06:00 8 сентября. Последняя смена закончится в ночь на 7 сентября, передает Life.ru. Сотрудники завода предупредили, что до стачки остановят работу электропечей.

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Напомним, что стороны не могут договориться об условиях нового коллективного договора, а прежний прекратил действие еще в 2016 году. Консультации с бастующими продолжаются. У управляющего предприятием Романа Абрамовича есть всего день на урегулирование конфликта, иначе может сорваться крупная сделка. 

Представитель "ЕВРАЗа" не уточнил, как продвигаются переговоры. Также в компании не стали комментировать вопрос о производственном и коммерческом плане реализации продукции завода в случае забастовки. 

В мае 2017 года американская фирма Kinder Morgan – оператор Trans Mountain (проект строительства нефтепровода в Западной Канаде) – сообщила о готовности купить более 75% трубы, необходимой для расширения нефтепровода, на заводе "ЕВРАЗа" в Реджайне. Стоимость сделки, оказавшейся под угрозой из-за возможной стачки, оценивается в 400 миллионов долларов.

Источник в трубной отрасли предположил, что на предприятии есть какой-то запас трубы для Trans Mountain. "Но от этого компании не легче. Неизвестно, как долго продлится забастовка – день, месяц или больше", – добавил он.

Автор: Рудольф Великолепный7 сентября 2017, 08:44

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