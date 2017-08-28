Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой

Илон Маск запускает продажи новой сенсационной модели электромобиля Tesla Model 3. Оказалось, что одним из самых больших поклонников этой ценной "игрушки" является бизнесмен Роман Абрамович.

"Абрамович большой фанат этой машины, как и всего экологического, в частности, электротранспорта. Он первым ее завез и стал пропагандировать – чтобы сразу у нескольких людей они появились", — цитирует The Bell источник, приближенный к окружению российского миллиардера.

По словам инсайдера, Абрамович передал своим приближенным и партнерам около 20 легендарных электромобилей. Так, по данным издания, среди этих счастливчиков – директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода, а также владелец девелоперской компании "Снегири" Александр Чигиринский.

Белов подтвердил изданию, что Tesla действительно ему "дал в пользование" Абрамович. Чигиринский сообщил, что ездит уже на второй Tesla, но отказался отвечать, откуда у него эта машина. Представитель Абрамовича Джон Манн пообещал рассказать о его тайной страсти, однако пока не успел этого сделать.

Как отмечает издание, сейчас в России около 215 автомобилей Tesla. Однако официально машины в стране не продаются. Кроме того, нет ни сервисов по обслуживанию электромобилей, ни зарядок к ним.

Напомним, 7 августа 2017 года Роман Абрамович и Дарья Жукова сделали официальное совместное заявление: "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе". Действительно ли они состояли в законном браке, до сих пор не известно.