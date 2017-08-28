Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
"Абрамович большой фанат этой машины, как и всего экологического, в частности, электротранспорта. Он первым ее завез и стал пропагандировать – чтобы сразу у нескольких людей они появились", — цитирует The Bell источник, приближенный к окружению российского миллиардера.
По словам инсайдера, Абрамович передал своим приближенным и партнерам около 20 легендарных электромобилей. Так, по данным издания, среди этих счастливчиков – директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода, а также владелец девелоперской компании "Снегири" Александр Чигиринский.
Белов подтвердил изданию, что Tesla действительно ему "дал в пользование" Абрамович. Чигиринский сообщил, что ездит уже на второй Tesla, но отказался отвечать, откуда у него эта машина. Представитель Абрамовича Джон Манн пообещал рассказать о его тайной страсти, однако пока не успел этого сделать.
Как отмечает издание, сейчас в России около 215 автомобилей Tesla. Однако официально машины в стране не продаются. Кроме того, нет ни сервисов по обслуживанию электромобилей, ни зарядок к ним.
Напомним, 7 августа 2017 года Роман Абрамович и Дарья Жукова сделали официальное совместное заявление: "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе". Действительно ли они состояли в законном браке, до сих пор не известно.
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