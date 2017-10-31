Чубайс признался в профнепригодности

Заявление Анатолия Чубайса о грядущем кризисе в российской энергетике стало его признанием в собственной профнепригодности. Нынешний глава "Роснано" в свое время лично инициировал реформу энергетического сектора страны, напомнили эксперты.

Ничего нового в словах Анатолия Чубайса по поводу российской энергетики нет. Профнепригодность этого деятеля известна всем, кто когда-либо с ним работал, отметил известный экономист и аналитик Михаил Хазин. По словам эксперта, об этом хорошо знает и его "группа поддержки" – хотя, конечно, предпочитает не говорить этого вслух.

"Что касается энергетики, то та коррупционная система, которая создана, – она вообще инвестициям не благоприятствует. Когда Чубайс говорил, что будут инвестиции, – он врал, и уже тогда всем было понятно, что он врал. Он врал в том, что будут падать тарифы, он врал и в других вопросах", – утверждает политолог.

Хазин считает, что в конце концов все вернется к тому, что инвестиции в отрасль будут государственные или полугосударственные. Соответственно, и тарифы будут утверждаться государством. "То есть, иными словами, история покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу", – подчеркнул Михаил Хазин в интервью Федеральному агентству новостей.

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил журналистам "Российской газеты", что страна через несколько лет столкнется с серьезным энергетическим кризисом. Единственный выход, по мнению чиновника – направить в сектор серьезные инвестиции. По мнению Чубайса, необходимо вводить новые мощности, которые потребуют значительных финансовых вливаний. При этом глава "Роснано" считает, что сейчас у России все в порядке, нет никакого кризиса.

Комментируя слова Анатолия Чубайса, Михаил Хазин подчеркнул, что он лично причастен к тому, что российская энергетика находится не в лучшей форме. Именно он был инициатором реорганизации энергетического комплекса, которая позже была подвергнута серьезной критике.

Чубайс с апреля 1998 по июль 2008 года возглавлял РАО "ЕЭС России". Реструктуризация по-чубайсовски предусматривала вывод из холдинга электростанций, ЛЭП, организаций по продаже электроэнергии с последующей продажей частным инвесторам. Чубайс заявлял, что это единственная возможность получить средства на модернизацию российских энергетических сетей.

Критики реформы обвиняли Чубайса в некомпетентности и непрофессионализме. После масштабной аварии на российских энергосетях в 2005 году он привлекался в качестве свидетеля по уголовному делу. 3 октября 2009 года комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, назвала Анатолия Чубайса в числе руководителей российской энергетической отрасли, причастных "к созданию условий, способствующих возникновению аварии".