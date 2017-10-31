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Экономика

Чубайс пообещал россиянам новый кризис

Анатолий Чубайс. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что Россию ждет энергетический кризис. Избежать этого можно только путем реформирования отрасли.
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По словам Чубайса, Россия может столкнуться с энергетическим кризисом в течение шести-семи лет. "Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей", – пояснил председатель правления ОАО "Роснано".

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Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

Чубайс отметил, что пока запас есть. "И нет никакого кризиса. Однако вспомните, что было десять лет назад. Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли", – сказал он.

И все же, по словам главы "Роснано", расслабляться не стоит. Отсутствие реформ может привести к драматическим последствиям, сообщает "Газета.ru".

"Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент – например, зимой при температуре -30. Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх", – резюмировал Чубайс.

Автор: Алёна Нестерова31 октября 2017, 10:37

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