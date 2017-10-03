Чубайс будет торговать умными мопедами
О начале производства умных мопедов соощил сам Анатолий Чубайс на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Скутеры будут производиться новосибирской портфельной компанией "Роснано" OCSiAl. Планируется собирать до 32 тысяч смартджетов ежегодно.
"Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов", – заявил Чубайс. Стоимость новинки он не уточнил. По его словам, электромопед будет весить всего 40 килограммов, его оснастят уникальной батареей с плотностью энергии выше, чем у Tesla, для проекта разработаны специальные шины с нанотрубками, а управлять гаджетом на колесах можно будет с помощью смартфона. "В сложенном виде UJET можно легко катить за собой, как небольшой чемодан на колесах, движется абсолютно беззвучно", – написал Чубайс.
Ключом запуска UJET будет являться смартфон, он же – диагностическое устройство. Управляет этим 4-ядерный процессор, который непрерывно посылает в сервисный центр 64 параметра. В UJET интегрированы почти все телекоммуникационные платформы: GSM, 4G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Всеми функциями UJET можно управлять, не снимая рук с руля – клавишами или голосом, уточнил Чубайс.
О цене новинки Чубайс не сообщил. По сведениям, добытым его подписчиками, будущим покупателям следует рассчитывать на примерно десять тысяч евро или полмиллиона рублей. Официально эта цена пока не подтверждена.
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