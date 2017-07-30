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Культура

Галерея Айвазовского ответила на выдумки Порошенко

Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Специалисты галереи имение Ивана Айвазовского отреагировали на скандальное высказывание Петра Порошенко, который причислил работы художника-мариниста к культурному наследию Украины. Научные сотрудники музея вернули лидера Незалежной с небес на землю.
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Выдумки украинского президента с удивлением восприняли в научном сообществе. Реакция специалистов в области живописи была предсказуемой: фантазии Порошенко возмутили даже обывателей.

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Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Ответила президенту старший научный сотрудник Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского Ольга Гутман. По ее словам, пусть художник и родился на территории Крыма, в тот момент полуостров считался территорией Российской империи.

"Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и (Владимир – Прим. ред.) Боровиковский значился украинским художником, (Василий – Прим. ред.) Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником", – цитирует ее Russia Today. Эксперт добавила, что знаменитый маринист учился в Петербургской академии художеств и воспитывался как специалист в традициях русской живописной школы.

Галерея Айвазовского. Фото: vk.com/feogallery

"Считаю абсолютно правильным называть его русским художником", – заключила она, тем самым положив конец инсинуациям Порошенко. Украинский лидер пока никак не прокомментировал критику в свой адрес со стороны научного сообщества.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко необычным образом решил почтить память Айвазовского в честь 200-летия со дня рождения художника. Политик выразил мнение, что работы живописца должны культурным наследием Незалежной, чем вызвал настоящий скандал в социальных сетях.

Автор: Евгений Мышко30 июля 2017, 16:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

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