Кейт Миддлтон выпрашивала спойлеры у звезды "Игры престолов"
По словам Тома Влашихи, сыгравшего в культовом сериале Якена Хгара, Кейт и Уильям признались, что не пропускают ни одной серии любимого сериала. Естественно, супруги попытались узнать у него, что произойдет в будущих сериях нового сезона.
Однако актер не поддался на уговоры членов королевской семьи, сообщает The Mirror. "Они сказали, что им действительно нравится "Игра престолов" и смотрели каждую серию. Они просили о спойлерах, но я ответил, что не могу", – рассказал он.
Также Уильям и его супруга пообщались с британским актером Сэмом Райли и немецкой актрисой, звездой "Бесславных ублюдков" Яной Палласке. "Кейт сказала мне, что ей очень нравится Берлин. Она такая царственная", – поделилась своими впечатлениями актриса.
Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.
В первой серии неожиданно принял участие известный британский поп-исполнитель Эд Ширан, автор хита Shape of you. Музыкант сыграл безымянного солдата и даже исполнил часть новой песни.
Напомним, в предпоследнем сезоне саги "Игра престолов" – всего семь серий, продолжительность каждой из них – около 60 минут. 71 минуту будет длиться седьмой эпизод.
В этот уик-энд рекомендуется отказаться от неких полезных привычек или традиций
Ему назначили курс химиотерапии
Актер рассказал, чем занимаются в Юрмале его сын, внук и невестка
Актриса заявила, что ее покойного супруга не заменить