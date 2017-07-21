Кейт Миддлтон выпрашивала спойлеры у звезды "Игры престолов"

Во время визита в Германию принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон встретились с актером из сериала "Игра престолов" Томом Влашихой. Герцог и герцогиня Кембриджские попытались узнать, что будет в фильме дальше.

По словам Тома Влашихи, сыгравшего в культовом сериале Якена Хгара, Кейт и Уильям признались, что не пропускают ни одной серии любимого сериала. Естественно, супруги попытались узнать у него, что произойдет в будущих сериях нового сезона.

Однако актер не поддался на уговоры членов королевской семьи, сообщает The Mirror. "Они сказали, что им действительно нравится "Игра престолов" и смотрели каждую серию. Они просили о спойлерах, но я ответил, что не могу", – рассказал он.

Также Уильям и его супруга пообщались с британским актером Сэмом Райли и немецкой актрисой, звездой "Бесславных ублюдков" Яной Палласке. "Кейт сказала мне, что ей очень нравится Берлин. Она такая царственная", – поделилась своими впечатлениями актриса.

Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.

В первой серии неожиданно принял участие известный британский поп-исполнитель Эд Ширан, автор хита Shape of you. Музыкант сыграл безымянного солдата и даже исполнил часть новой песни.

Напомним, в предпоследнем сезоне саги "Игра престолов" – всего семь серий, продолжительность каждой из них – около 60 минут. 71 минуту будет длиться седьмой эпизод.