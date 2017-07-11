Премьера нового сезона "Игры престолов" состоится в метро Москвы

Первую серию нового сезона сериала "Игра престолов" покажут на одной из станций московского метро. Премьера состоится в ночь на 18 июля, передает RT.
Как рассказал первый заместитель начальника столичного метрополитена Роман Латыпов, подземка выступит в качестве киноплощадки не в первый раз. Ранее в метро транслировали картину Дмитрия Светозарова "Тень".
Живописца похоронили рядом с Гурченко
Изменения во внешности певицы шокировали ее фанатов
Беда приключилась с поющим парикмахером на нервной почве
Рустам Солнцев решил повторить успех Ольги Бузовой