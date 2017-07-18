Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"

В ночь с 17 на 18 июля в московском метро показали первую серию нового сезона мегапопулярной саги "Игра престолов". Поклонники любят ленту по многим причинам, и обилие сексуальных сцен – одна из них. Dni.Ru решили вспомнить самые шокирующие моменты фильма.

Инцестозный секс Джейме и Серсеи в башне

Отношения Джейме и Серсеи Ланнистеров, родных брата и сестры, сами по себе шокируют, но сцены секса с их участием – особенно. При этом одна из них запомнилась зрителям больше других. Тогда парочку застукал за неблаговидным занятием маленький Бран Старк, который забрался на стену башни. Чтобы мальчик не раскрыл всем грязную тайну королевы Серсеи, Джейме хладнокровно сбросил его с огромной высоты.

Дейенерис учится сексу

В этом эпизоде сериала служанка учит Дейенерис сексу в позе наездницы. Объективно сцену нельзя назвать откровенной, но от этого градус накала страстей ничуть не понизился.

Изнасилование Серсеи братом-близнецом у тела их умершего сына

Еще одна шокировавшая зрителей сцена – это изнасилование Серсеи Джейме. Примечателен тот факт, что действие происходит в септе, возле тела их умершего ребенка.

Первая брачная ночь Сансы

Первая брачная ночь Сансы с Рамси Болтоном оказалась ужасной. Новоиспеченный муж жестоко насилует девушку, заставляя наблюдать за этим Теона Грейджоя, воспитанника Дома Старков. Кстати, эта психологически тяжелая сцена вызвала волну негодования у поклонников сериала. Многие обвиняли создателей "Игры престолов" в необоснованном проявлении жестокости по отношению к женщинам.