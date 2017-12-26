Телеканал ТНТ угодил в новый скандал

Заместитель постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев попросил ТНТ удалить эпизод из сериала "Улица". Он посчитал оскорбительной шутку о буддийской статуэтке.

Свою просьбу он отправил на телеканал официальным письмом. В нем Лиджиев заявил, что данная сцена оскверняет чувства верующих.

"Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню", – цитирует текст письма РИА Калмыкия. Чиновник попросил руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. Он добавил, что в противном случае оставляет за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы.

Ранее на телеканале разгорелся скандал вокруг сценки из Comedy Woman. Шутка о сотруднице эскорт-агентства из Ингушетии разрослась до масштабов национального конфликта. Однако в основном зрители восприняли весь номер как шутку (смешную или не очень) и призвали возмущающихся к спокойствию.

В итоге руководство ТНТ публично извинилось перед народом Ингушетии. "От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей, руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию", – говорится в официальном заявлении сотрудников телеканала.