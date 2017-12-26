Пять книг для новогодних праздников

Впереди – длительные новогодние праздники. А это значит, что, наконец, появится достаточно времени на то, чтобы уютно расположится на диване с книжкой в руках. Dni.ru совместно с Book24 подготовили пять книг абсолютно разных жанров на любой вкус.



Вадим Панов "Отражение"



Шесть историй. Шесть куплетов из песен знаменитых рок-групп. Шесть жанров. И многослойный сюжет, с математической точностью связывающий новеллы в объемный роман, вплетающий в нашу повседневность невозможное и неосуществимое. Отражение – мир, в котором можно купить мечту, молодость, признание и даже зло. Цена невысока – всего лишь человеческая жизнь. Но, к счастью, всегда находятся те, кто готов противостоять Злу: и внешнему, и внутреннему. С виду обычные люди, которых вы каждый день встречаете на улицах, в Отражении становятся орудием возмездия. Субтильный студент и двухметровая машина смерти – один и тот же человек. Сторож гаражного кооператива и гениальный инженер, последний из тех, кто собирался к звездам, – один и тот же человек. Ведущий радиостанции "НАШЕго радио" и убивающий богов Амон – один и тот же человек...

Пенелопа Фицджеральд "Книжная лавка"

1959 год, Хардборо. Недавно овдовевшая Флоренс Грин рискует всем, чтобы открыть книжный магазин в маленьком приморском городке. Ей кажется, что это начинание может изменить ее жизнь и жизнь соседей к лучшему. Но не всем по душе ее затея. Некоторые уверены: книги не могут принести особую пользу – ни отдельному человеку, ни уж тем более городу. Одна из таких людей, миссис Гамар, сделает все, чтобы закрыть книжную лавку и создать на ее месте модный "Центр искусств". И у нее может получиться, ведь на ее стороне власть и деньги. Сумеет ли простая женщина спасти свое детище и доказать окружающим, что книги – это вовсе не бессмыслица, а настоящее сокровище?

Эстель Маскейм "Я говорил, что люблю тебя?"

Первая книга трилогии Эстель Маскейм, жаркая, как калифорнийское солнце. Она повествует о запретной любви и преградах на пути к счастью. Иден Манро – молодая шестнадцатилетняя девушка, которая приезжает в Калифорнию к своему отцу на каникулы. Здесь все ей в новинку – солнце круглый год, богатая жизнь, магазины, рестораны… Вот только у отца новая семья, и Иден в это лето придется налаживать отношения с мачехой и тремя сводными братьями. Все идет неплохо, пока она не знакомится со своим братом Тайлером. Он дерзкий, надменный и ведет себя так, словно ему на все наплевать. Вредные привычки, отвязные вечеринки, нескромный флирт с девушками – вот из чего состоит жизнь Тайлера. Иден старается быть вежливой, не обращать внимания на грубые выпады сводного брата в свою сторону. Но в какой-то момент ее охватывает очень сильное и странное чувство. Ненависть? Или же что-то другое?

Игорь Прокопенко, Сергей Бубновский "Заговор фармацевтов"



Бизнес или/и Помощь? Фарминдустрия сегодня – это не только медикаменты нового поколения, но и таблетки-пустышки, несуществующие диагнозы, БАДы, а еще это нечестные ходы фармацевтов ради собственной выгоды и прибыли. Игорь Прокопенко и Сергей Бубновский в своей книге "Заговор фармацевтов" рассматривают фармацевтические ловушки, которые бизнесмены от медицины расставили для доверчивых пациентов. Авторы затрагивают проблемы лишнего веса или необходимости оперативного вмешательства, вопросы питания и здорового образа жизни, допингов и витаминов, реальных и вымышленных недугов – те области, где чаще всего фармацевты играют на страхах и простодушии больных. Игорь Прокопенко и Сергей Бубновский говорят о реально опасных препаратах, которые принимать нельзя, о главенствующем культе медицинского потребления, когда лекарства навязываются даже там, где без них можно обойтись, о витаминах и минеральных комплексах, воспеваемых сутками в рекламе.

Людмила Петрушевская "Нас украли. История преступлений"



Роман "Нас украли. История преступлений" – это детектив нового поколения. В нем не действуют честные, умные следователи, класс, практически исчезнувший у нас. Это та история, в которой жертвы не хотят расследования, и тому есть причина. А вот что это за причина, читатели сами поймут к концу романа: ведь в каждом из нас сидит следователь, благородный, умный, не берущий взяток, стремящийся к истине и понимающий, что на свете есть такая странная вещь как любовь.