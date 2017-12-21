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Будоражащие сознание триллеры

Кадр из фильма "Похищение"
Многие любят триллеры, в которых психологическое напряжение и накал страстей нагнетаются до предела. Издательство "Эксмо" представляет подборку триллеров, которые будут интересны как мужской, так и женской аудитории.
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Эмили Бликер "Когда я уйду"

Это была семья, которую все вокруг считали идеальной. Обожающие друг друга Люк и Натали, трое очаровательных детей… Но тяжелейшая болезнь оборвала жизнь Натали, оставив Люка один на один с жутким горем. А на следующий после похорон день он получил по почте письмо от жены. В конверт был вложен листок, вырванный из дневника, который она вела при жизни. С тех пор пришло много таких листков – веселых, грустных, а иногда загадочных, намекающих на некую тайну. И все это время Люк искал ответы на два вопроса: кто посылает ему эти письма, и, самое главное, зачем?..

Мишель Ричмонд "Брачный договор"

Элис и Джейк образцовая пара, они молоды и успешны. В их жизни все замечательно, они влюблены друг в друга и празднуют роскошную свадьбу, на которой один из гостей предлагает молодоженам вступить в некое сообщество и подписать шуточный брачный договор. И счастливые возлюбленные легкомысленно соглашаются, ведь цель сообщества так замечательна: сохранить семью, пока смерть не разлучит… и так далее. Всего-то надо выполнять простые правила: всегда брать трубку, когда звонит супруг, обмениваться подарками, быть внимательными и терпеливыми, никогда не врать. Но только Элис и Джейка никто не предупредил, что случится, если кто-то из них нарушит правила. А ошибки неизбежны, никто из нас не идеален, правда?

Дженнифер Макмахон "Остров потерянных детей"

Ученица второго класса похищена при странных обстоятельствах – некто в костюме плюшевого кролика заманил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Свидетелем похищения стала Ронда Фарр. Произошедшее удивительным образом перекликается с судьбой ее подруги Лиззи, которая пропала тринадцать лет назад. Втайне Ронда винит себя – оба раза она выступила пассивным наблюдателем и не попыталась предотвратить трагедию. Возможно, брат Лиззи, Питер, поможет ей раскрыть тайну похищений и тем самым искупить вину? Ронда уверена – ему что-то известно о преступнике. Вот только он упорно отмалчивается перед полицией.

Блейк Крауч "День закрытых дверей"

Перед вами – вторая и третья части трилогии об Эндрю З. Томасе, начавшейся с романа-бестселлера "Пустошь. Дом страха". Несколько лет назад знаменитый писатель триллеров Эндрю Томас попал в жуткий переплет – на его приусадебном участке были найдены тела изуверски убитых людей, и все улики указывали на него. Доказать свою невиновность Эндрю не мог, поэтому, спасаясь от преследования со стороны полиции и ФБР, он скрылся в канадской глуши, в Юконе. Здесь его никто не найдет… Так думает сам писатель. Но есть один человек – Лютер Кайт, кровавый маньяк, причастный к захоронениям на участке Томаса. Он не успокоится, пока не достанет Эндрю. И он уже расставил для своей жертвы дьявольски хитрую ловушку. Если Томас попадет в нее, то для него настанет бесконечный день закрытых дверей…

Ричард Бард "Сила мысли"

Летный инструктор Джейк Бронсон уверен, что его жизни пришел конец: опухоль мозга в последней стадии. Однако после неудачно сделанной МРТ с ним начинают происходить вещи, совсем не характерные для умирающего ракового больного: он вдруг обретает мощнейший ум, телепатический дар и сверхчеловеческие рефлексы. Человек с такими выдающимися способностями моментально попадает в поле зрения Лучано Баттисты. С виду бескорыстный директор научного института, занимающийся помощью гениальным детям, на самом деле он вынашивает зловещие и кровавые планы, в которых не последнюю роль сыграют суперсолдаты с прокачанным интеллектом. И он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить для изучения обновленный мозг Джейка…

21 декабря 2017, 18:25

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