Книги-автобиографии известных людей

Читать книги – хорошо, а читать биографии известных и талантливых людей – еще лучше. Dni.ru совместно с Book24 выбрали самые интересные из них.



Эдита Пьеха "От чистого сердца"



Эдита Пьеха – народная артистка советской эстрады, сумевшая покорить сердца миллионов по всему миру. Она само обаяние и грация: в ее голосе, улыбке, движениях – всегда музыка. Каждому, кто говорит или думает о знаменитой певице, представляется эта цветущая, молодая, красивая и успешная женщина. Но не каждый знает, какой ценой, потом и кровью ей достались ее прочное профессиональное положение, дом, семья и, конечно, любовь. Впервые Эдита Пьеха рассказывает об этом в своей книге от первого лица и "От чистого сердца". "Написать книгу о себе – значит прожить всю жизнь заново, вновь пережить утраты и горе, вспомнить самое важное и вновь потерять тех, кого любила и кто любил меня. Написать книгу, значит отправиться в путешествие, полное нежности, сожаления и благодарности. Я решилась на это лишь потому, что, возможно, это кому-то надо, – а мне всегда казалось правильным жить для людей, не для себя. Иначе просто не умею". Эдита Пьеха прошла путь от дочери бедных польских эмигрантов из французской глубинки до известной артистки, понимающей основные законы музыки и свято соблюдающей их. Она испытала все, что должна испытать женщина, и даже больше: замужество, материнство, потерю близких, обман любимых, славу и всенародное признание. Она появилась на эстраде 50-х годов, как рассветный луч солнца, и подарила нечто новое, доселе невиданное. Именно она первой сняла со стойки микрофон и спустилась со сцены в зрительный зал, заговорила с публикой сердечно и искренне. И эти искренность и сердечность чувствуются на каждой странице ее книги, где она откровенно и эмоционально рассказывает о том, через что ей пришлось пройти, чтобы добиться и профессионального, и личного успеха, какие силы и таланты ей понадобились, чтобы стать той, какой ее знает и любит вся страна, как она умудрилась пережить столько, сколько не под силу и десятку женщин, и при этом выстоять.

Михаил Державин "Я везучий…"

Великому человеку, за плечами которого бурная и интересная жизнь, всегда есть, что рассказать и о чем вспомнить. Так и популярнейшему артисту театра и кино Михаилу Державину, этой бездне обаяния и глыбе отечественного юмора, есть что поведать о себе, своей удивительной и яркой биографии, встречах, потрясающих знакомствах и несомненных кино и театральных успехах, жизнелюбии, везении, которое стало спутником жизни, и удаче, взявшей на себя роль его путеводной звезды. Об этом и многом другом его первая автобиография – "Я везучий". Михаил Державин – обаятельный, блистательный, неподражаемый артист, один из немногих людей, при упоминании о которых на лицах расцветают светлые улыбки. Его многочисленные роли в театре, запоминающиеся образы в кино ("Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Зимний вечер в Гаграх", "Бабник", "Старые клячи", "Жених из Майами"), юмористические и музыкальные номера известны и любимы многими зрителями. В своей первой автобиографической книге он честно и откровенно рассказывает о себе все: начиная от счастливого детства на Арбате в артистической вахтанговской среде до всероссийской и всесоюзной любви и известности. На какой новогодней елке Михаил Державин познакомился с Шурой Ширвиндтом, почему поступил именно в училище им. Щукина, как не стал художником и почему все же не забросил краски и кисть, почему на втором курсе "улизнул" в кино, и как влюбился в первый раз – он вспоминает забавные истории, театральные байки, веселые случаи с киноплощадки, курьезы из детства и молодости. Автор книги и по совместительству ее главный герой говорит не только о себе, но и о своих близких друзьях, учителях, партнерах по театральному и киноискусству, с кем ему довелось работать: Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко, Татьяна Пельтцер, Лариса Голубкина, Михаил Ульянов, Марк Бернес, блистательные режиссеры-комедиографы: Эльдар Рязанов, Валентин Плучек, Алла Сурикова, Наум Бирман, Анатолий Эйрамджан и многие другие.

Любовь Казарновская "Любовь меняет все"

В прошлом году знаменитая оперная дива, лауреат многих музыкальных конкурсов, телеведущая, член жюри программ "Первого канала" "Точь-в-точь", "Один в один", "Призрак оперы", прекрасная, неповторимая, талантливая Любовь Казарновская отпраздновала свой 60-летний юбилей! В связи со знаменательным событием певице посвящают документальные фильмы и программы, публикуют интервью с ней. А в издательстве "Эксмо" вышла первая книга ее воспоминаний "Любовь меняет все". Здесь Любовь Казарновская откровенно рассказывает о себе, о своей семье, о личной жизни и духовном поиске, о профессиональном опыте и переживаниях, – обо всем, о чем обычно говорят только с близкими людьми. И читателям в этой доверительной беседе откроется простая и непростая история человека, покорившего сердца любителей музыки во всем мире. Книга воспоминаний "Любовь меняет все" начинается со знаменательной встречи Любови Казарновской и ее мужа и импресарио Роберта Росцика, которая решила всю судьбу певицы. Этот момент стал переломным как в личной жизни Любови, так и в ее карьере. За плечами осталась Москва, учеба в Гнесинке, начало творческого пути, впереди ее еще ждет работа с мэтрами оперного искусства и мировое признание. Но это только первая страница. И читателю вместе с автором предстоит пройти этот удивительный путь. Биография Любови Казарновской изобилует невероятными достижениям и творческими победами. Репертуар насчитывает множество оперных номеров и произведений камерной музыки. Повествование то переносится в родной дом героини, то на лучшие музыкальные площадки страны. Города и страны сменяют друг друга. Имена, о которых с такой легкостью вспоминает Любовь, поражают размахом и гениальностью: Г.Караян, К.Клайбер, Д.Ливайн, Д.Баренбойм, К.Тилеманн, Ю.Темирканов, Р.Мути, Ф.Дзефирелли, Д.Дью, П.Доминго, Л.Паваротти, Х.Каррерас и многие другие. Они стремительно проносятся перед глазами, обрамляя своим присутствием драгоценный талант Казарновской.

Александр Зацепин "Миг между прошлым и будущим"

"Даже в лучшие его годы пресса очень мало писала о нем. Его лицо крайне редко появлялось в газетах, он не ходил на киношно-эстрадные тусовки, не ездил на гастроли, не выступал по телевидению: жалко было тратить время зря. Вместо всего этого он с удовольствием сочинял музыку..." – говорил о нем Юрий Рогозин. А какую музыку он писал, знает каждый человек в нашей стране. "Постой, паровоз", "Песенка о медведях", "Если бы я был султан", "Песня про зайцев", "Остров невезения", "Фильм, фильм, фильм" знакомы практически всем. О том, как создавались любимые миллионами песни, как он работал с легендарными личностями эпохи, как вписывался в песни политический подтекст, а также истории из жизни за границей, курьезные случаи – об этом и многом другом автобиографичная книга Александра Зацепина "Миг между прошлым и будущим". Композитор Александр Сергеевич Зацепин, автор музыки к популярнейшим кинофильмам и песням, человек необыкновенно разносторонний, интересный, и очень позитивный. Его книга, посвященная жизни, работе и, конечно, музыке маэстро, как его называют друзья, такая же интересная и позитивная, а еще она откровенная, искренняя и очень эмоциональная. Здесь читатели найдут увлекательные, с юмором рассказанные истории о жизни, звездах кино и эстрады, отечественных и зарубежных режиссерах и актерах – от Леонида Гайдая, Юрия Никулина и Аллы Пугачевой до Клаудии Кардинале и Шона Коннери. Это истории о создании известных песен, о работе над музыкой к всенародно любимым фильмам, о непростых отношениях людей на сцене и за ее кулисами. А шутнику, балагуру, несомненному таланту Александру Зацепину действительно есть что рассказать. Он написал свыше четырехсот песен, музыку к сотне и больше кинофильмов, многие из которых любимы всей страной: "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть", "Двенадцать стульев", "Земля Санникова", "31 июня", "Где находится нофелет", "В июне 41-го", а также двум балетам, спектаклям, мюзиклам. Александр Зацепин – уникальный композитор, который может писать как симфоническую музыку, так и музыку для кино и эстрады, обладающий невероятным талантом и трудолюбием, за которые его ценят и любят.

Юрий Стоянов "Игра в "Городки"

Юмористическую программу Ильи Олейникова и Юрия Стоянова "Городок" смотрела вся страна. Каждый выпуск собирал у экранов телевизоров миллионы зрителей, а сатирически выписанные и мастерски исполненные персонажи были узнаваемы и любимы. В издательстве "Эксмо" выходит новая автобиографическая книга знаменитого российского актера, мастера пародий, народного артиста России Юрия Стоянова, где он рассказывает, что творилось на съемочных площадках и за кулисами театра, через какие разочарования и препятствия пришлось пройти, чтобы стать любимцами огромной страны и не потерять при этом оптимизма и чувства юмора, и многом другом, о чем до сих пор знали лишь близкие и коллеги… "Городок" появился на отечественном телевидении, когда не было ни цензуры, ни политкорректности. Юмористическая программа, завоевавшая телеэфир на 19 лет, стала новым словом в российском шоу-бизнесе лихих 90-х, одной из первых освоила формат скетчевых номеров и пародий, а также приколов "скрытой камеры". Юрий Стоянов и Илья Олейников были очень популярны, их эстрадные номера, драматические спектакли, фильмы и сериалы приобрели всенародную славу. В новой автобиографической книге "Игра в Городки" знаменитый актер говорит о своей работе в программе "Городок", о людях, которые ее создавали, о казусах, случавшихся на съемках, а также о карьере в БДТ, об актерах, с которыми довелось работать, о своем детстве, семье и многом другом.

Виктор Гусев "Нефартовый"

Виктора Гусева в нашей стране знают все. Это самый известный спортивный журналист России, популярный телеведущий, комментатор "Первого канала", принимавший участие в нескольких телевизионных шоу, съемках фильмов, благотворительных акциях. За частый неблагополучный исход матчей, которые комментирует Виктор Гусев, болельщики часто называют его "нефартовым". Однако его удивительная и полная приключений и неординарных событий жизнь, в которой были и престижные награды, и учеба в Америке, и работа в НХЛ с легендарным тренером, и спасательная экспедиция в Антарктиде, и даже война в Африке, доказывает совершенно обратное. Обо всем этом и не только Виктор Гусев рассказывает в своей первой книге "Нефартовый". Именно фарт сопровождает Виктора Гусева на протяжении его жизни. В момент, когда под ним провалилась платформа в аэропорту, а от серьезных повреждений позвоночника его спасла сумка, перекинутая через плечо. Когда в качестве военного переводчика он два года провел на войне в Эфиопии и благополучно вернулся домой, получив медаль "За боевые заслуги". Когда в годы "железного занавеса" ему довелось учиться в американском университете. И когда его, мальчишкой, взяли в одну из престижных школ, а после слов учительницы: "У нас особая школа. Мы готовим будущих переводчиков, журналистов, вообще публичных людей, умеющих общаться. Возможно, даже с большой аудиторией. У вашего сына этих качеств нет. Вам лучше выбрать что-то попроще" все равно оставили учиться в ней. Его судьба – это череда удачных стечений обстоятельств, удивительных событий и встреч, когда в полной мере можно проявить талант и по-настоящему достичь успеха. Может, поэтому за его плечами три статуэтки ТЭФИ, работа на 15 Олимпиадах, включая знаменитую 80-го года, 13 чемпионатов мира и Европы по футболу, исторические турне с хоккейными клубами "Динамо" и ЦСКА, спасение детенышей тюленей в Антарктиде, выпуск судовой газеты и первого журнала о футболе, интимный вечер при свечах с Пеле, падение со скалы в "Последнем герое" и многое другое. Такая вот фартовая жизнь "нефартового" Виктора Гусева.