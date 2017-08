Деловой английский в России: с чего начать и как улучшить результат

Деловой английский сегодня востребован не только для карьеры в международных компаниях. Навыки свободного общения на бизнес-темы будут полезны сотрудникам банков, инвестиционных фондов и тем, кто занят в сфере консалтинга или просто работает с иностранными клиентами в крупном бизнесе. Опыт подтверждает, что не лишним он будет и для основателей стартапов – для проведения убедительных переговоров с инвесторами.



Деловой английский отличается от привычного разговорного английского языка прежде всего своеобразной лексикой, которая во многом зависит от области бизнеса. Например, экономические термины важны для представителей финансового сектора, а рекламные пригодятся маркетологам.

Кроме того, существуют особенности ведения деловой переписки, документации и переговоров на английском языке. Их соблюдение – правило хорошего тона при общении на международном уровне. В комплексное изучение бизнес-английского также входит составление резюме на английском, общение по телефону, подготовка презентаций и лексика для описания основных экономических и политических процессов.

Предварительная подготовка

Зачастую люди спешат приступить к изучению делового английского, не имея хорошей предварительной подготовки. Но без уверенного знания языка хотя бы на уровне Intermediate понимать и применять английскую бизнес-лексику будет сложно. Intermediate – это пороговый уровень, на котором человек уже может общаться на большинство бытовых тем и практически полностью понимает на слух речь в среднем темпе.

К тому же, общение с иностранными клиентами и партнерами не сводится к сухому перечню условий сделки и решению организационных вопросов. Важно уметь поддержать и неформальный разговор. Поэтому, прежде чем с головой окунуться в мир делового языка, нужно подтянуть знания до уровня, на котором вы сможете чувствовать себя комфортно и непринужденно при общении на свободные темы.

Внимание на узкую специализацию

Большинство групповых курсов и учебных пособий по изучению делового английского ориентированы на общую бизнес-тематику и стандартный бизнес-этикет. Особенности узких специализации, в свою очередь, рассматриваются только поверхностно, в рамках одного "юнита". Поэтому, если уровень английского довольно высокий и понимание конкретной сферы его применения есть уже на старте, лучшим выбором будут профильные курсы. Это может быть "Английский для HR специалистов", "Деловой английский в юриспруденции" и другие. На таких занятиях обсуждается специфическая терминология и профессиональный жаргон, и не тратится время на лишний материал.



Найти подобный курс – дело нелегкое, но можно подыскать репетитора в интернете и договориться с ним об индивидуальной программе или групповом онлайн-обучении. Учитывая Преподаватель может быть не только профессионалом в вашей области, но носителем языка, что станет важным преимуществом.

Международные сертификаты как дополнительный стимул

Иногда применение делового английского на практике является лишь туманной перспективой, а улучшить свой уровень знаний хочется уже сейчас. Можно записаться на курсы и уделять время самообразованию, но без серьезной мотивации прогресса будет мало. Хорошее решение в такой ситуации – поставить себе цель: сдать экзамен и получить международный сертификат. Такой документ не только официально подтвердит уровень знаний, но и значительно повысит стоимость его обладателя на рынке труда. Наиболее популярным сертификатом в области делового английского считается трехуровневый Business English Certificate. При успешном прохождении теста Кембриджский университет выдает бессрочный документ о квалификации по английскому языку в сфере международного бизнеса.

Применение материала учебников в реальной жизни

Обычно топики в бизнес-учебниках по английскому языку довольно однообразны и не успевают угнаться за быстро меняющимся современным миром. Они дают хорошую базу и важную лексику, но последние тенденции мира бизнеса лучше изучать из свежих источников. Например, чтение статей из Financial Times, The Economist и The Wall Street Journal не только обогатит словарный запас актуальными терминами, но и поможет быть в курсе происходящих событий в мире бизнеса. Дополнительная проработка и обсуждение таких статей на занятиях в группе у репетитора или в тематическом разговорном клубе также поможет продвинуться в изучении бизнес-английского.

Аудиофайлы с диалогами, которые прилагаются к учебникам по бизнес-английскому, тоже нередко отстают от развития мира бизнеса и технологий. Ситуации в таких диалогах могут показаться искусственными, а стиль общения – излишне адаптированным для изучающих английский. Но в интернете есть много доступных решений этого вопроса, от бесплатных подкастов на бизнес-тематику (например, от BusinessEnglishPod) до специальных платформ, которые позволяют общаться с носителями языка по Skype и совершенствовать навыки аудирования и деловой разговорной речи.

Тот же иностранный онлайн-репетитор станет неплохим дополнением к стандартным занятиям в группе в вашем городе. Разнообразие собеседников поможет научиться воспринимать на слух различные акценты и манеру речи, что особенно актуально при ведении переговоров по телефону или видео-конференц-связи.

При изучении английского – как делового, так и "стандартного" – важна регулярность. Даже 15 минут ежедневного активного прослушивания новостного блока на английском языке расширит словарный запас и сделает бизнес-речь привычнее на слух. А усидчивость и искреннее желание улучшить свои знания помогут добиться результата, подкрепленного международным сертификатом о знании делового английского.