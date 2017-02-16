В России разработают закон о роботах

На одном из первых заседаний Совета при председателе Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики эксперты могут обсудить идею концепции законопроекта о робототехнике. Сегодня, 16 февраля председатель палаты Вячеслав Володин встретился с главой Совета директоров компании Mail.Ru Group, основателем инвестфонда Grishin Robotics Дмитрием Гришиным.

Глава Думы предложил известному инвестору и специалисту в сфере компьютерных технологий войти в состав Совета при председателе Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, формирование которого идет сейчас. Вячеслав Володин и Дмитрий Гришин обсудили на встрече создание условий для развития робототехники в России.

Во время беседы с Гришиным Володин отметил, что если потолок роста для традиционных отраслей экономики можно просчитать, то в случае с такими отраслями, как робототехника, это невозможно. "Создаваемый Совет должен стать экспертной площадкой в сфере законодательного регулирования динамично развивающихся отраслей", – сказал спикер.

Гришин, со своей стороны, высказал мнение, что Россия может стать первой страной в мире, где будет разработан закон о робототехнике. "Сейчас эта отрасль находится в самом начале развития, и если мы не упустим момент, то можем стать привлекательной страной для инвестиций в этом секторе", – считает руководитель инвестфонда Grishin Robotics.

О том, что выработку законопроектов, регулирующих взаимоотношения робота и человека, необходимо начать в России, Володин говорил ранее на этой неделе в городе Иннополисе в Татарстане. Председатель Госдумы 13 февраля в рамках визита в столицу Татарстана посетил IT-парк и познакомился с резидентами технопарка в области высоких технологий.

Общаясь со специалистами и студентами, спикер напомнил, что президент России Владимир Путин в последнем послании Федеральному Собранию уделил внимание перспективе развития цифровой экономики.

Володин также отметил, что IT-индустрия является одной из самых перспективных отраслей страны. Он призвал представителей этого бизнеса определить совместно с государством, какие пробелы в законодательстве мешают развитию сферы, и предложить пути решения проблем.

В.Володин в #Иннополис о бытовых роботах, законодательстве, регулирующем отношения человека и роботов, развитии IT-технологий pic.twitter.com/JbuLRlmUva — Александр Сидякин (@A_Sidyakin) 13 февраля 2017 г.

Во время посещения IT-парка глава Госдумы ознакомился с новыми возможностями применения высоких технологий, которые упрощают повседневную жизнь. Вячеслав Володин выступил с идеей создания специальной компьютерной программы, которая позволила бы депутатам эффективнее контролировать работу своих приемных в регионах. По его словам, новая программа поможет находящимся в Москве депутатам быть информированными о том, какие обращения поступают в их региональные приемные, как долго они рассматриваются и рассматриваются ли вообще.

Володин занимался вопросами развития IT-отрасли в России еще во время работы на должности заместителя руководителя Администрации президента. Именно при его поддержке в 2014 году был создан Институт развития интернета (ИРИ), целью которого стало развитие современных технологий в России, в том числе создание отечественного софта и выстраивание диалога между властью и участниками этого перспективного рынка. Кроме того, в 2015 году ИРИ подготовил программу развития российского интернета и связанных с ним отраслей экономики, которая вскоре была представлена президенту Владимиру Путину.



