Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал кричащей ситуацию с финансированием медицинских вузов в России. Председатель Госдумы поручил отразить данную проблему в готовящемся обращении парламентариев к правительству по вопросу выделения средств на обучение студентов в отраслевых учреждениях высшего образования.

В нижней палате парламента подготовлен проект обращения депутатов к премьеру Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения качества образовательной деятельности отраслевых вузов. Изначально речь в нем шла только об учебных заведениях аграрного профиля. "Анализ причин снижения качества образовательной деятельности аграрных вузов свидетельствует о том, что финансирование за счет средств бюджетов бюджетной системы России в расчете на одного обучающегося составляет 64,7 тысячи рублей, что в несколько раз ниже таких показателей в вузах, находящихся в ведении других органов власти", – говорилось в первоначальном варианте документа.

Однако аналогичные проблемы касаются и других отраслевых учреждений высшего образования, в частности, медицинских, в сфере культуры, транспорта, о чем говорилось на очередном пленарном заседании депутатов. "Там тоже расходы на одного студента существенно ниже, чем в минобровских вузах, это проблема качества образования", – заявил вице-спикер Александр Жуков . Он предложил думскому комитету по образованию расширить проект постановления, чтобы "в целом обсудить проблему финансирования в отраслевых вузах".

Серьезность проблемы подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Этот вопрос действительно актуален, эта тема носит общий характер", – сказал он. Глава нижней палаты поручил профильным комитетам изучить вопрос "по подведомственным вузам каждой отрасли, будь это министерство здравоохранения, или министерство культуры, или министерство транспорта". В результате до завершения сегодняшнего пленарного заседания должен быть готов новый, расширенный проект постановления.

"Действительно, ситуация вопиющая", – подчеркнул спикер, добавив, что на одного студента сельскохозяйственного вуза в год выделяется 42 тысячи рублей. "Если говорить о вузах, которые имеют отношение к министерству образования, это 170 тысяч, как вы понимаете, разница сама за себя говорит", – отметил Володин.

"Еще более кричаще и вызывающе в этом плане смотрится, это вузы министерства здравоохранения, которые финансируются в объеме порядка 90 тысяч рублей"

По словам Володина, в этих учебных учреждениях должны быть самые большие затраты на подготовку студента, будущего врача. "В то же время это почти в два раза меньше, чем вузы, имеющие отношение к министерству образования", – констатировал он. При этом спикер отметил, что в гуманитарных вузах для подготовки нужна лишь "парта и может быть планшет", а "там-то (в медицинских образовательных учреждениях – Прим. Ред.) лабораторное большое оборудование".







Для сравнения спикер Госдумы привел данные, согласно которым на одного студента Высшей школы экономики в год приходится 330 тысяч рублей. По его словам, расширение проекта обращения позволит затронуть ситуацию в 120 вузах, из которых 49-50 вузов относятся к Минсельхозу, 54-55 – к Минздраву, а остальные – к министерствам культуры и транспорта.

"Финансирование этих вузов идет по остаточному принципу, как ПТУ"

"Если говорить о медицинских вузах, то там затраты должны быть в разы больше, чем на подготовку гуманитариев. Но парадокс в соотношении не в пользу медицинских и аграрных вузов", – заключил Володин. Он поручил главе думского комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову проработать данные вопросы. К работе он распорядился привлечь председателей других комитетов, к компетенции которых относятся соответствующие отраслевые вузы.