Кобзон и хор Александрова могут отправиться на "Евровидение"

Депутат "Справедливой России" предложил отправить на "Евровидение-2017" Иосифа Кобзона и участников хора имени Александрова. По мнению чиновника, такое решение может обеспечить России победу на престижном конкурсе.

"Россия согласилась опять участвовать. Мое предложение, дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова", – цитирует Олега Нилова информационное агентство ТАСС. Правда, чиновник выразил опасения, что предстоящее "Евровидение-2017" представляет собой "интервенцию на культурном фланге".

Речь шла о том, что впервые в истории проведение "Евровидения" назначено на 9 мая – день, когда Россия и ряд других государств празднуют годовщину победы советских войск в Великой Отечественной войне. "Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил все это может превратиться в шабаш", – заявил Нилов.

Тем временем Иосиф Давыдович уже отреагировал на публичное заявление депутата. "При чем здесь Нилов и "Евровидение"? Провокационное такое предложение", – удивился артист и экс-политик при общении с Life.ru.

Реакция Кобзона не удивительна. Ранее певец неоднократно выступал против проведения музыкального конкурса именно на Украине. Кроме того, еще в августе 2015 года въезд на Украину стал невозможен для Кобзона и ряда других российских артистов.

В результате страшной авиакатастрофы над Черным морем 25 декабря 2016 года погиб практически весь состав хора имени Александрова. Артисты летели поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. Как сообщали некоторые СМИ, Иосиф Кобзон также должен был находиться на борту самолета, но вынужден был отказаться от поездки едва ли не в последний момент.

Маловероятно, что народный артист в сопровождении хора отправится на "Евровидение". Музыкальные критики предполагают, что Россия пошлет в Киев кого-то из молодых исполнителей.