Кобзон и хор Александрова могут отправиться на "Евровидение"
"Россия согласилась опять участвовать. Мое предложение, дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова", – цитирует Олега Нилова информационное агентство ТАСС. Правда, чиновник выразил опасения, что предстоящее "Евровидение-2017" представляет собой "интервенцию на культурном фланге".
Речь шла о том, что впервые в истории проведение "Евровидения" назначено на 9 мая – день, когда Россия и ряд других государств празднуют годовщину победы советских войск в Великой Отечественной войне. "Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил все это может превратиться в шабаш", – заявил Нилов.
Тем временем Иосиф Давыдович уже отреагировал на публичное заявление депутата. "При чем здесь Нилов и "Евровидение"? Провокационное такое предложение", – удивился артист и экс-политик при общении с Life.ru.
Реакция Кобзона не удивительна. Ранее певец неоднократно выступал против проведения музыкального конкурса именно на Украине. Кроме того, еще в августе 2015 года въезд на Украину стал невозможен для Кобзона и ряда других российских артистов.
В результате страшной авиакатастрофы над Черным морем 25 декабря 2016 года погиб практически весь состав хора имени Александрова. Артисты летели поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. Как сообщали некоторые СМИ, Иосиф Кобзон также должен был находиться на борту самолета, но вынужден был отказаться от поездки едва ли не в последний момент.
Маловероятно, что народный артист в сопровождении хора отправится на "Евровидение". Музыкальные критики предполагают, что Россия пошлет в Киев кого-то из молодых исполнителей.
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