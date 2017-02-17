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Lifestyle

Кобзон и хор Александрова могут отправиться на "Евровидение"

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Депутат "Справедливой России" предложил отправить на "Евровидение-2017" Иосифа Кобзона и участников хора имени Александрова. По мнению чиновника, такое решение может обеспечить России победу на престижном конкурсе.
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"Россия согласилась опять участвовать. Мое предложение, дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова", – цитирует Олега Нилова информационное агентство ТАСС. Правда, чиновник выразил опасения, что предстоящее "Евровидение-2017" представляет собой "интервенцию на культурном фланге".

Речь шла о том, что впервые в истории проведение "Евровидения" назначено на 9 мая – день, когда Россия и ряд других государств празднуют годовщину победы советских войск в Великой Отечественной войне. "Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил  все это может превратиться в шабаш", – заявил Нилов.

Фото: wikipedia.org

Тем временем Иосиф Давыдович уже отреагировал на публичное заявление депутата. "При чем здесь Нилов и "Евровидение"? Провокационное такое предложение", – удивился артист и экс-политик при общении с Life.ru.

Реакция Кобзона не удивительна. Ранее певец неоднократно выступал против проведения музыкального конкурса именно на Украине. Кроме того, еще в августе 2015 года въезд на Украину стал невозможен для Кобзона и ряда других российских артистов.

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В результате страшной авиакатастрофы над Черным морем 25 декабря 2016 года погиб практически весь состав хора имени Александрова. Артисты летели поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. Как сообщали некоторые СМИ, Иосиф Кобзон также должен был находиться на борту самолета, но вынужден был отказаться от поездки едва ли не в последний момент.

Маловероятно, что народный артист в сопровождении хора отправится на "Евровидение". Музыкальные критики предполагают, что Россия пошлет в Киев кого-то из молодых исполнителей.

Автор: Андрей Петрунян17 февраля 2017, 15:25

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