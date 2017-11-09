Как воспитывать детей

Воспитание ребенка – дело серьезное. Нельзя надеяться на няню, детский сад, школу. Тем более что в современных учебных заведениях начисто убраны элементы воспитания человека и личности. С недавних пор Министерство образования решило, что обучение ребенка – освоение им учебной программы без воспитания. Так как же воспитывать детей?

На руинах прошлого

Был Советский Союз. В нем была жесткая идеология и единая система воспитания. Детей воспитывали все: от воспитателей в яслях до незнакомой тети на улице. И это вовсе не плохо. Детей учили добру и справедливости, помощи другим, верности и честности. Да, была идеология и пропаганда, зато дети не выбрасывались из окон, не употребляли наркотики, не беременели в 12 лет. Те, кто еще застал советскую систему, помнят, что детям предоставляли огромный выбор бесплатных кружков и секций, которые они с удовольствием посещали. Мощной была система обучения точным и естественным наукам, а в самих учебниках все было написано предельно ясно.

Сейчас нет какой-то единой методики воспитания. Родителям предоставляется несметное количество методичек, пособий, рекомендаций, советов, часто противоречащих друг другу. Одни предлагают растить детей в полной свободе, другие – навязывать строгий режим, третьи – прислушиваться к малышу и подстраиваться под его желания. Одни советуют учить рано считать, другие – читать, третьи – писать. Некоторые вовсе советуют до 12 лет ничему не учить. И никто не может со стопроцентной уверенностью сказать, что именно вашему ребенку подойдет "бабушкин" метод или некое ноу-хау.





Однако современные методы тоже предлагают разумные решения. Кормить грудничка по требованию, а не по часам, одевать в мягкий трикотаж, а не пеленать, дольше сидеть с ребенком в декрете, давая малышу возможность общаться с мамой, а не с чужой тетей, которая должна уследить еще за двумя десятками таких же малышей. Положительный момент – учитывание желаний и потребностей ребенка с самого рождения, что дает ему возможность почувствовать себя личностью, а не "одним из тысяч таких же винтиков в механизме общества".

Советская система

Советская система воспитания была основана не на политике, а на истинных человеческих и семейных ценностях. Вспомните: мужчину, бросившего семью, вызывали на партсобрания, стыдили и клеймили, заставляли вернуться к жене, детям или, как минимум, помогать.

Детей воспитывали по принципу: "семья – ячейка общества". Семья, а не один человек! Малышей с пеленок учили уважать старших, защищать слабых, быть добрыми и трудолюбивыми, щедрыми и справедливыми. Эти ценности главенствовали в российском обществе десятилетиями. Их необходимо прививать современным детям. Отказ от традиционных ценностей, культивируемых в СССР, приведет к деградации личности и общества, что уже наблюдается в западных странах.

Однако и советская система не была совершенной: уход от персоналий к коллективу – безусловно, минус. Даже воспитывая человека в обществе, нельзя подавлять его индивидуальность. При этом с малых лет надо учить ребенка правильно проявлять индивидуальные особенности и таланты, направлять, помогать и советовать, чтобы не получить годам к 15 нечто, покрытое татуировками и увешанное оккультными символами.

Минусом также можно назвать насаждение идеологии и уход от этнических традиций. Россия – страна многонациональная. У каждого народа есть своя культура и обычаи. Для нормальной жизни и счастливого будущего человека традиции своего народа надо соблюдать. При этом нельзя воспитывать доминирование одного народа над другим. Здесь надо придерживаться советского равенства и братства.

Что делать родителям?

Первое, что стоит сделать родителям, – включить мозги! Не принимайте на веру все, что пишут, не следуйте бездумно советам педагогов, бабушек и даже педиатров.

Вы знаете своего ребенка лучше всех. Внимательно присмотритесь к его поведению, желаниям и наклонностям. Так вы поймете, что ему интересно.

Если ребенок любит книжки – учите читать, любит рисовать – отдайте в художественную школу, подвижный – отведите в спортивную секцию, считает и строит – на шахматы и конструирование. Оптимальные методы воспитания – это гармоничное сочетание традиционных основ и современных элементов, которое позволяет вырастить настоящего доброго, справедливого, мыслящего, благоразумного человека и гражданина.