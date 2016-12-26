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5 исключительных процессов о разделе имущества в 2016 году

Фото: GLOBAL LOOK press
Олег Сухов

Олег Сухов блогер

 Президент гильдии юристов рынка недвижимости, председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области, финансовый консультант инвестиционного агентства «Правильные инвестиции в недвижимость», основатель "Юридического центра адвоката Олега Сухова".
Каждый частный случай и история развода уникальны. Именно поэтому, на фоне применения общей практики, суды, порой, отступают от классических схем в процессуальной логике и демонстрируют нестандартные подходы.
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Знакомьтесь с подборкой самых нетипичных судебных решений по имущественным спорам бывших супругов, вынесенных в 2016 году.

Выселить через суд

Требования о выселении из квартиры после расторжения брака часто составляют содержание исков о разделе имущества, однако перспективы таких споров неоднозначны. Так, например, Мытищинский городской суд удовлетворил аналогичные требования истца, признав бывшего супруга утратившим право пользования жильем, и снял его с регистрационного учета по месту жительства, где тот проживал до развода.

Бывшая жена заявила, что является исключительным собственником спорной квартиры и приобретала ее до вступления в брак. После развода ее муж съехал, с тех пор в ней не проживает и коммунальные услуги не оплачивает.

Супруг исковые требования не признал, более того, обратился со встречным иском о признании квартиры совместной и права собственности за собой на 1/2 долю. Он пояснил, что недвижимость действительно была куплена до брака, но вскладчину и между супругами существовала устная договоренность о том, что жилье общее и будет принадлежать обоим партнерам в равных долях.

Фото: GLOBAL LOOK press

Однако, суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию истца и при вынесении решений руководствовались нормами статьи 31 Жилищного кодекса. В данной ситуации хозяйка квартиры предоставила ее мужу в безвозмездное пользование, и он был вселен в качестве члена ее семьи. А теперь, когда брачные отношения прекратились, он автоматически утратил право проживания.

Раздел по брачному договору

Брачным договором супруги могут изменить соотношение долей при разделе совместного имущества, определив их не равными, как предписывает закон, а в любых пропорциях. Однако Семейный кодекс дает право оспорить договор в суде, если его условия крайне невыгодны для кого-то из супругов. Но в большинстве случаев суды отказываются признавать такие соглашения ничтожными. Уникальное в этом смысле апелляционное определение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан.

После развода бывшая супруга принялась оспаривать брачный договор в части владения жилым домом и земельным участком. По условиям соглашения, как в период брака, так и в случае его расторжения, это имущество принадлежало мужу. Но в браке родилось двое детей, более того – вышеуказанные объекты недвижимости приобретались, в том числе, и на средства материнского капитала. Вместе с тем, ответчик дал письменное обязательство оформить имущество в общую собственность, распределив доли между ним, его женой и несовершеннолетними детьми, и заверил его у нотариуса. Истец просила признать данную часть брачного договора недействительной, однако бывший супруг не согласился с ее требованием – в результате по этому делу принято уже несколько решений.

Фото: GLOBAL LOOK press

Так, Октябрьский районный суд Республики Башкортостан отказал супруге в иске, а коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики отменила это решение и присудила ответчику лишь по ½ доли в собственности на земельный участок и жилой дом.

Суд апелляционной инстанции свою позицию обосновал тем, что кроме норм Семейного кодекса данные правоотношения должны регулироваться законом: 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", так как в данном случае использовались средства материнского капитала, целевое назначение которых – это содержание и обеспечение детей и их родителей. Между тем, точка в этом споре не поставлена до сих пор. Президиум Верховного республиканского суда апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

При разделе недостроя

Если речь идет о недостроенных домах, то при разделе имущества суды не расценивают их как полноценные объекты недвижимости, соответственно, они не могут отчуждаться и быть предметами сделок. В этом случае суд, вероятнее всего, признает право за кем-то из партнеров на отдельные элементы, детали, конструкции дома или на строительные материалы.

Фото: GLOBAL LOOK press

Так, бывший супруг обратился в суд о выселении своей жены из дома, который семья когда-то совместно возводила на общие средства. Жилье было не достроено и, стало быть, не оформлено в собственность, однако пригодно для проживания. Разрешение на строительство супруги приобрели в браке, но земельный участок муж получил в дар. При этом старый дом он не сносил – в нем оба супруга были прописаны. Суд первой инстанции признал все имущество, включая баню и земельный участок, общим и принял решение о его разделе в равных долях. Собственник категорически не согласился с такой позиций и обжаловал ее. А суд апелляционной инстанции отменил это решение, удовлетворив требования истца и фактически лишив супругу единственного жилья. В обоснование своей позиции суд указал на доминирующие принципы единства судьбы земельного участка и объекта недвижимости, которые предписаны земельным законодательством.

О порядке пользования общим имуществом

Показательным примером служит спор, когда мировой суд рассматривал дело по иску москвички, делившей с бывшим супругом шесть автомобилей. Весь автотранспорт был приобретен в браке и зарегистрирован на мужа. При этом в постоянном пользовании у женщины находилась одна машина "Тайота Королла", остальными распоряжался супруг. Позже он принял решение продать все автомобили, не согласовав это с бывшей женой.

В исковых требованиях она указала на нарушение своих прав, поскольку автомобили приобретались в браке, и являются совместно нажитым имуществом. И просила суд выделить себе в постоянное пользование три из шести машин, а также обязать ответчика выдать ей доверенность на право управления ими.

Суд отказал в иске на основании того, что, несмотря на режим совместной собственности у имущества, его после развода никто не делил. А доля каждого из супругов должна определяться только при разделе, который и влечет за собой прекращение совместной собственности. Поскольку в браке партнеры больше не состоят, а автомобили оформлены и находятся в собственности бывшего мужа, жена пользоваться и распоряжаться ими уже не может. А суд не в силах определить порядок пользования общим имуществом, так как оно не разделено.

Фото: GLOBAL LOOK press

Когда делят долги

Делить долги бывшим супругам приходится так же часто, как и права, и имущество. Но и в этом случае Семейный кодекс декларирует принцип равенства вне зависимости от того, на кого оформлен договор займа. При этом судебная практика по таким делам не так однозначна, как нормы семейного законодательства.

Так, бывшие супруги пытались через суд поделить совместное имущество, в том числе долги, которые на момент развода все еще не были погашены. Оба кредита муж оформил на себя, именно он и подал иск о разделе. Бывшая жена с ним не согласилась и пояснила, что знать не знала об этих займах и, соответственно, не могла одобрить заключение договора с банком.

Суд первой инстанции признал один из кредитов общим и обязал партнеров выплачивать его совместно. Затем Волгоградский областной суд отменил это решение и присудил супругам оба долга. Но решающим было апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, которая в корне не согласилась с коллегами. Она отказала в иске бывшему мужу, оставив его с долгами один на один, сославшись при этом на установленную Семейным кодексом норму о том, что по обязательствам одного из партнеров взыскание может быть только на его имущество. Более того, российское законодательство допускает существование у каждого собственных обязательств. И самое главное, на что сослался Верховный суд – истец так и не смог доказать в суде, что кредитные деньги были потрачены на нужды семьи.

26 декабря 2016, 15:22

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