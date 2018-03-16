АвтоВАЗ представил самую дешевую машину

Битопливный седан Lada Granta CNG будет запущен в производство в 2019 году. Новинке АвтоВАЗа одной заправки хватит на 1050 километров пробега.

Цена битопливной модели Lada Granta будет немного выше, чем у бензиновой версии – предположительно, около 600 тысяч рублей. Однако разработчики заверили, что переплата окупится примерно за два года.

Два баллона метановой машины Lada Granta CNG рассчитаны на 100 литров газа. Кроме того, остается и штатный 50-литровый бензобак. Водитель сможет по своему выбору использовать тот или иной вид топлива.

Переключение производится с помощью кнопки в салоне машины. С полными баллонами и баком автовладелец может забыть о необходимости заправки на следующие тысячу километров.

АвтоВАЗ с середины прошлого года выпускает битопливный седан Vesta CNG. У этой машины бензобак рассчитан на 55 литров бензина, а газовый баллон – на 90 литров. Однако массивный баллон у Vesta установлен в багажнике, что практически наполовину (с 480 до 250 литров) уменьшает его объем.

Выпуск седана Lada Vesta – только первый этап перевода машин АвтоВАЗа на сниженный газ. На втором этапе в 2018-м будут запущены в производство более дорогой универсал и фургон Lada Largus. А через год планируется выпуск бюджетной Lada Granta CNG.

Российское правительство с 2014 года субсидирует продажу машин, которые работают на газовом топливе. Возмещается до 30% от стоимости автомобиля. Программа помогает российской компании вывести авто, которые работают на метане, в массовый сегмент рынка, пишут "Известия".