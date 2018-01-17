В Сети появились уникальные фото новой Lada
Несмотря на то, что автомобиль обтянут специальной камуфляжной пленкой, скрывающей детали дизайна, уже можно сделать первые выводы о корпусе машины. Как отмечают администраторы паблика "Русский автомобиль" в социальной сети "Вконтакте", которые и выложили в Сеть фотографии, у новой "Гранты" изменилась форма багажника. Дизайнеры избавились от гипертрофированности задней части автомобиля.
Номерной знак переедет с бампера на багажник. Однако, по словам пользователей Сети, главные изменения затронут переднюю часть кузова "Лады". Теперь капот, передние стойки и крыша будут больше напоминать очертания еще одного детища "АвтоВАЗа", "Ладу Весту". Производство модели начнется только в конце августа, на фотографии оказались только тестовые образцы.
По заверениям "АвтоВаза", россияне смогут приобрести новую "Гранту" в 2021 году: именно тогда седан появится в продаже. Данный рестайлинг будет промежуточной ступенью в истории Granta. Потому что "АвтоВАЗ" в течение нескольких лет обещал представить целый пул новых моделей, одной из которых, возможно, станет не обновленная, а полностью новая Granta. Это семейство, по последним слухам, будет иметь немало общего с Renault Logan, отмечает портал "Автовести".
Напомним, прошлый год стал крайне удачным для отечественного автоконцерна. Сразу две машины марки "Лада" попали в топ-80 любимых европейцами автомобилей. Это старая "Гранта" и "Веста". Аналитики составили рейтинг по итогам продаж в период с января по октябрь 2017 года. Так, с начала года российский бюджетный седан LADA Granta от "АвтоВАЗа" был продан в количестве 76,9 тысячи единиц.
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