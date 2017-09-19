Объявлена стоимость новой Lada Vesta

Российская компания "АвтоВАЗ" озвучила стоимость новых моделей автомобиля Lada Vesta – SW и Cross. Самый дешевый из них обойдется в 639 тысяч рублей.
Дороже других в линейке будет стоить машина Vesta SW Cross. В максимальной комплектации за автомобиль придется отдать свыше 847 тысяч рублей, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу производителя.
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