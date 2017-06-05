Глава "АвтоВАЗа" рассказал о разработке летающих машин
Руководитель автоконцерна отметил, что основным акционером "АвтоВАЗа" является "Ростех". По его словам, это дает "отличную возможность для производства" летающих машин в будущем. "Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем через лет 20", – цитирует его URA.RU.
Также Николя Мор пояснил, что еще одной "долгосрочной перспективой" в развитии концерна является внедрение системы беспилотного вождения. По его словам, подобная разработка должна обеспечивать безопасность как водителя, так и пешеходов. "Необходимо создать подходящую инфраструктуру, но в случае с Россией – это еще более сложная задача, потому что 5–6 месяцев в году у нас лежит снег" – объяснил глава концерна.
В связи с этим он уверен, что первоочередным должно быть "создание систем, которые бы помогали вождению". "Моя личная мечта – система, которая бы помогала при движении в затрудненных условиях, как, например, в ночное время, при тумане", – поделился глава "АвтоВАЗа". В заключение он вновь подчеркнул, что "к полностью же беспилотным автомобилям будет постепенный путь".
Ранее стало известно, что Toyota планирует выпустить первый летающий автомобиль к Олимпийским играм 2020 года. В Сети даже появился видеоролик первого испытания "машины", полет которой продлился несколько секунд.
Аналогичные планы появились и у компании Uber, которая планирует к 2020 году создать первое летающее такси. При этом проект Uber Elevate не станет заменой воздушному транспорту – подобная услуга лишь поможет облетать пробки на дорогах.
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