Глава "АвтоВАЗа" рассказал о разработке летающих машин

Глава "АвтоВАЗа" Николя Мор спрогнозировал сроки появления на отечественном рынке летающих автомобилей. По его словам, у такой разработки уже есть потенциал, но реализована эта идея будет не ранее, чем через 20 лет.

Руководитель автоконцерна отметил, что основным акционером "АвтоВАЗа" является "Ростех". По его словам, это дает "отличную возможность для производства" летающих машин в будущем. "Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем через лет 20", – цитирует его URA.RU.

Также Николя Мор пояснил, что еще одной "долгосрочной перспективой" в развитии концерна является внедрение системы беспилотного вождения. По его словам, подобная разработка должна обеспечивать безопасность как водителя, так и пешеходов. "Необходимо создать подходящую инфраструктуру, но в случае с Россией – это еще более сложная задача, потому что 5–6 месяцев в году у нас лежит снег" – объяснил глава концерна.

В связи с этим он уверен, что первоочередным должно быть "создание систем, которые бы помогали вождению". "Моя личная мечта – система, которая бы помогала при движении в затрудненных условиях, как, например, в ночное время, при тумане", – поделился глава "АвтоВАЗа". В заключение он вновь подчеркнул, что "к полностью же беспилотным автомобилям будет постепенный путь".

Ранее стало известно, что Toyota планирует выпустить первый летающий автомобиль к Олимпийским играм 2020 года. В Сети даже появился видеоролик первого испытания "машины", полет которой продлился несколько секунд.

Аналогичные планы появились и у компании Uber, которая планирует к 2020 году создать первое летающее такси. При этом проект Uber Elevate не станет заменой воздушному транспорту – подобная услуга лишь поможет облетать пробки на дорогах.