Названа цена на эксклюзивную Lada Xray

С 21 июня начался прием заказов на эксклюзивную комплектацию отечественного кроссовера Lada XRay. За версию с механической коробкой передач придется выложить 805,9 тысячи рублей, за укомплектованную "автоматом" – 830,9 тысячи рублей, передает Life.ru. За основу комплектации Exclusive была взята версия Luxe с пакетом Prestige – ее стоимость достигает 798,9 тысячи рублей. С учетом trade-in Lada XRay можно приобрести за 529,9 тысячи рублей.