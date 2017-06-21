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Авто

Названа цена на эксклюзивную Lada Xray

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С 21 июня начался прием заказов на эксклюзивную комплектацию отечественного кроссовера Lada XRay. За версию с механической коробкой передач придется выложить 805,9 тысячи рублей, за укомплектованную "автоматом" – 830,9 тысячи рублей, передает Life.ru. За основу комплектации Exclusive была взята версия Luxe с пакетом Prestige – ее стоимость достигает 798,9 тысячи рублей. С учетом trade-in Lada XRay можно приобрести за 529,9 тысячи рублей.

21 июня 2017, 17:42

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