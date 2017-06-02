В России вдвое увеличат выпуск легковушек

Во втором квартале 2017 года утвердят стратегию развитию российского автопрома. Согласно плану, будет значительно увеличено производство легковушек, а господдержку получат разработчики электромобилей и беспилотников.

Согласно плану, который обсудят в ходе Петербургского экономического форума, уже к 2025 году Россия будет выпускать вдвое больше легковых автомобилей, что составит более двух миллионов авто в год. Стратегию совместно разработали и предложили Минэкономразвития, Минпромторг, НАМИ и McKinsey & Company, сообщают Ведомости.

"Мы рассчитываем, что стратегия будет утверждена во II квартале", – надеется министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

При этом государственную поддержку предполагается сохранить на уровне 2016 года, а именно 65 миллиардов рублей в год. Авторы проекта считают, что при разумном перераспределении средств этого вполне достаточно, если прекратить вливать деньги в развитие спроса и сконцентрироваться на проектах, связанных с электромобилями, беспилотными машинами и необходимой для их эксплуатации инфраструктуре.

Производство автомобилей в России к 2025 году вырастет вдвое - https://t.co/NMUlQW3Sg1 pic.twitter.com/iC6JV5i5Pq — Газета «DAILY» (@gazetadaily1) 1 июня 2017 г.

По мнению экспертов, для развития автопрома необходимо добиться "концентрации производства" и сократить количество используемых автомобильных платформ, которых сейчас используется три десятка при реальной необходимости вчетверо меньше. Если в массовом сегменте на одной глобальной платформе отправлять в салоны 100-150 тысяч машин в год, а на отечественной – до поллумиллиона, то в таком случае рентабельность этому сегменту отечественной промышленности гарантирована.

Самая популярная в России платформа, по оценке специалистов – альянса Renault-Nissan, с использованием которой только в 2016 году выпущено 215 349 автомобилей под брендами Renault, Nissan и Lada. Второе и третье места в списке массовости делят между собой Hyundai Solaris с Kia Rio и Kalina/Granta, отправившие в торговые сети около двухсот и ста тысяч автомобилей соответственно.